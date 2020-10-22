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前蘋果首席設計師Jony Ive 與Airbnb合作 致力設計新一代產品及服務

環球政經 22:25 2020/10/22

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根據外媒報道，前蘋果（Apple）公司設計團隊領頭人物Jony Ive將與合作Airbnb合作，本周三（21日）Airbnb的行政總裁Brian Chesky也在自己的博客上親身證實消息。

蘋果將Apple TV+免費訂閱 延長至2月結束:【下一頁

Chesky說：「Jony和他在LoveFrom的合夥人將與我和Airbnb團隊進行特別合作。」他續指：「 我們至少會有數年的合作關係，這段時間會致力設計下一代Airbnb的產品和服務。」該CEO同時表示， Ive將協助Airbnb發展自己的設計團隊。

【新品發布】蘋果2020新品發布 新款Apple Watch及iPad登場：【下一頁

Jony Ive於2019年正式離開蘋果設計公司，成立LoveFrom。這名前蘋果設計團隊領頭人見證過不少傳奇產品的誕生，例如於1998年推出的iMac 、2007年出現的iPhone，以及於2014年面世的Apple Watch.

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責任編輯：翁嘉陽

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