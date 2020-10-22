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【iBond螞蟻】6萬本金攻略　迎戰iBond螞蟻

即市財經 22:23 2020/10/22

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iBond 2020周五開賣，每手1萬元，投資者均盤算，若6萬元資金應怎分配iBond及螞蟻集團IPO。投資界建議普遍是本金多留給螞蟻集團，現時券商多提供iBond 2020優惠，現時以抽3手機會最佳，假設透過券商以孖展認購iBond 2020，成本控制在50元內，比原本以3萬元本金認購，所需資本大減。市場預期iBond首日升5%，若抽中兩手iBond，沽出後收回1000元，扣除50元成本，賺950元。假如抽中3手iBond，沽出後收回1500元，扣除50元成本，賺1450元。

至於螞蟻集團招股，目前螞蟻集團仍未有招股價，假設以3萬本金等由，孖展20倍槓桿，便有60萬彈藥，不過預期要付4厘利息。然後原本認購iBond的3萬元本金，轉為抽螞蟻，孖展20倍槓桿，彈藥為增至120萬元。

120萬能否獲分一手仍難估，不過機會總算較大，由於市場資金有限，即孖展額度應不足應付市場需求，要盡早申請認購，以免借無可借。

【iBond 2020】銀行券商無懼競爭　暫未擬加碼谷iBond優惠

【iBond 2020】3券商iBond先吸金逾1.8億元　投資者未因螞蟻IPO抽飛

記者：譚志偉

香港股票 螞蟻集團 孖展 iBond

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