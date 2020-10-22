【BNO】留英簽證由明年1月31日起接受港人申請 簽證費為250英鎊

英國政府公布最新BNO居留簽證計劃申請詳情，持BNO港人及近親可於明年1月31日起申請特別簽證留英，簽證費用為每人250英鎊(約2,537港元)。

新簽證名為「Hong Kong BN(O) Visa」，申請人可憑此簽證在英國留學或就業，並不設申請限額，同時亦可作為申請英國國籍的途徑。一旦獲發簽證後，港人最多可居留英國5年，其後便可進入申請定居英國的程序，並需等候12個月便可申請英國國籍。

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申請人可選擇申請一次過到英國生活5年，或可先申請到英國30個月，其後再申請延長30個月，每人每次為180英鎊（約1,827港元）。但值得留意，持簽證人士不能領取社會福利，需要有經濟能力能在英國生活至少6個月，同時需要支付英國保健費用；在申請簽證時，合資格港人無需持有有效BNO護照，使用香港特區護照同樣受理 。

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責任編輯：潘曉豐