【BB總裁論遊戲@iM網欄】賺錢的遊戲一定好玩 遊戲研發製作團隊背後的故事

在前兩期中，我們對遊戲世界裏的遊戲運營邏輯進行了介紹，那麼締造了遊戲世界的遊戲研發製作團隊背後又會有些什麼樣的故事呢？

首先，一個頗具規模的研發團隊需要包含策劃、程序、美術等幾個重要的角色，每個角色都會承擔著重要的作用，而正是因為大家的合力，才能共同製作出一款真正「好玩」的遊戲。我做了20年的遊戲，當年當過《魔劍》亞太區的負責人，漸漸地我發現時代變了，隨著人口紅利的消失，這是一個核心玩法更被重視的年代，我們要做既好玩又有愛的遊戲。

剛進遊戲行業的時候我有一個理念：好玩的遊戲不一定賺錢，賺錢的遊戲一定好玩。過去20年，這個理念一直在被中國的市場打破。但現在時代變了，所以我首先告訴同事們：立項的時候，不要跟我說你的遊戲有多賺錢，先告訴我它為甚麼好玩。

在以往，很多大公司的研發團隊動不動就幾十人甚至幾百人。但大多數人之所以加入，只是覺得我相信你，你又付我工資，但真不是真正意義上對遊戲的愛。而真正好的早期團隊，應該只有3-5個人。他們一邊找到正確的方向，一邊向新來的同事傳播他們的愛。這就跟燒烤一樣，如果最開始只有1個火種，直接放20塊炭下去，那火是不會燒起來的。除非你用錢砸，直接噴火下去。

創夢天地最早是通過引入海外精品，發行了《水果忍者》、《神廟逃亡》、《夢幻花園》等國民級遊戲。同時，我們一直都在不斷提升自身的研發能力，並聚焦通過源代碼合作形式建立起的研發能力，想要真正創作出「好玩」的遊戲。

就像我們聯合開發，騰訊發行的7月全新上線的RTS（即時戰略類）遊戲《全球行動》，這是一款小眾品類的競技遊戲，選擇這個遊戲品類，我們的研發團隊在背後付出過許多努力，也希望通過對遊戲核心玩法的追求，將我們對遊戲的愛和價值觀傳遞給每一位玩家。在上線的第一天，就登頂APP Store榜首，可以說是移動端在內地第一個成功的RTS產品。這款遊戲是我們和俄羅斯研發商聯合開發，我們拿到之後做了很徹底的本地化，比如說重新搭建了競技遊戲應該有的系統，在海外的版本中最多支持2V2，但是我們的版本引入了常見的3V3的功能，之後包括美術、操控方面，我們都做了升級與優化，將遊戲的數值拉的更加扁平，讓大家感受到更為公平的競技氛圍，也非常歡迎大家來體驗我們的遊戲及提出寶貴的意見。

作者_創夢天地聯合創辦人 高煉惇簡介： 逾20年遊戲開發及發行經驗，是目前唯一帶領遊戲公司上市2次的香港人。 憑藉其出色的營銷才能和海外資源，成功拿下國內外大作《地鐵跑酷》、《神廟逃亡》等代理權，推動創夢天地成為中國最大的獨立的手游發行平台。

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