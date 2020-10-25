【宏智‧藝‧力@iM網欄】活出框架 在困難的環境下坦然渡過難關

由2019年中開始，筆者與友人一直在籌備一場多媒體敲擊樂音樂會。雖然2020年頭開始受到疫情影響，但這個計劃未有停止過，經過三波疫情，音樂會總算可以於十月中如期進行，門票也於開票後不足十二小時便售罄。唯入座人數因限聚令未能提供100%座位。

2020年，作為演出者或觀眾，每一個能如期進行的藝術表演都值得我們珍惜。表演者渴望為觀眾演出，觀眾亦渴望欣賞演出，為自己在困難的2020年帶來一點喘息的空間。

音樂會的獨奏者鄭美君小姐希望以自身經歷啟發到觀眾思考自身的層面，「您現在活於框架內嗎？」。找出正活於框架的人並不難，勇於活出框架卻未必人人做到。音樂會的主角是一位努力不懈的音樂家，演奏生活日子久，總希望自己能有些突破。因為筆者是一位追夢者，明白突破最需要朋友的支持，因此成為了這次合作計劃，為獨奏者實現她埋藏在心內的一個夢想。

實現夢想的最大阻礙通常是害怕失敗，難以面對不能預計的將來。寧願安份地生活於舒適圈，漸漸忘卻自己期盼的事。每個人生都有著一個時間表，這個時間表未必跟我們幻想的一樣。即使三十歲有了家庭，有了穩定的職業，未必代表餘下幾十年都會過著一模一樣的生活。筆者鼓勵大家對周遭保持著好奇心，在成長的過程，可能會出現離開舒適圈，活出框架的時機。活於2020年的我們應該明白沒有任何事情是絕對穩陣，唯有願意面對失敗去改變的人才能在困難的環境下坦然渡過難關。

作者_Eyo Li簡介： 智：心智、智慧；藝：演藝、表演、藝術；力：以上兩個元素構成的力量。 珀珈斯樂團聯合創辦人-美國鼓號聯盟Drumline Battle國際組冠軍、香港敲擊樂學院聯合創辦人。西洋敲擊樂手，醉心步操敲擊樂。同為視覺音樂藝術創作人。

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