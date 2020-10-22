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高盛亞洲遭證監會罰款27億元 金額歷來最高

股樓投資 21:38 2020/10/22

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證監會宣布，高盛（亞洲）有限責任公司（高盛亞洲）因在管理層監督、風險、合規及打擊洗錢等監控方面犯有嚴重失誤和缺失，令馬來西亞主權基金一馬發展（1MDB）於2012年及2013年透過三次債券發售籌得的65億美元中有26億美元被挪用，因而遭證監會譴責及罰款3.5億美元(27.1億港元)，為歷來對持牌中介機構的最大金額罰款。

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上述1MDB的債券發售由Goldman Sachs International安排及包銷，但實際工作是由身處多個司法管轄區的交易團隊成員進行，而有關交易所產生的收入由高盛位於不同司法管轄區的實體分享。

值得注意的是，以香港為基地的高盛亞洲作為高盛在亞洲的合規及監控中心，於該三宗1MDB的債券發售的發起、批准、執行及銷售過程中的參與程度非常高。高盛亞洲最終自有關債券發售所產生的5.67億美元總收入中獲得37%（金額為2.1億美元），在高盛的各個實體中佔最大的份額。

證監會認為，高盛亞洲欠缺充分的監控措施，以在其日常運作中監察職員和偵測失當行為，並在與1MDB債券發售有關的多項預警跡象未獲適當審查，及尚未就有關預警跡象得到令人滿意的答案時，便容許該等發售繼續進行。

證監會行政總裁歐達禮表示，這宗個案的罰則純粹按照香港自身的罰則框架進行評估，反映了證監會認為高盛亞洲沒有適當處理圍繞1MDB的債券發售的多個可疑情況。這些缺失導致高盛亞洲多次嚴重地違反證監會的規則，當中訂明了所有受證監會監督的商號理應達致的嚴格行為標準。證監會法規執行部執行董事魏建新表示，在1MDB的個案中，高盛亞洲遠遠落後於持牌中介人理應達到的標準，結果不僅因自身的缺失導致聲譽受損，同時還令證券業蒙羞。

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撰文 : 李尚毅

證監會

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