【素食展覽】亞洲素食展今開幕　素食生意有望逆市上升？

▲ 樂活博覽暨亞洲素食展2020今日開幕，主辦機構及參展商普遍預計，疫情下市民更關心健康，推動素食需求及銷售大增，展覽生意按年上升。（陳國峰攝）

樂活博覽暨亞洲素食展2020於今天（23日）至10月25日舉行，主辦機構柏堡活動策劃董事總經理李亦珺表示，疫情下市民更關心健康，推動素食需求及銷售大增，預計展覽生意按年有高單位數字升幅，人流則與去年持平。參展商普遍預計，人流輕微下跌，但無損生意，有信心銷售按年升1至2成。

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李透露，今年預先登記入場人數超過1.2萬，按年升近1倍。展區方面，受旅遊限制影響，商貿區的外國展商數目減少3成，因此大會擴大公眾展區，加入本地新展商，佔整體展商4成，以彌補損失。「今年不少公司只能做網上宣傳，故把握機會參展，在線下接觸客戶銷售。」

展商之一、有機及天然超級食物企業L.I.F.E董事歐永榮預計，疫情下高危人士如長者減少外出，轉為由家人代買，料展會人流微跌，但人均消費有望增2成。他又指，以往提供素食曲奇、奶昔等即場試食，但今年不容許，因此轉為派發獨立包裝食品吸客。

▲ L.I.F.E董事歐永榮指，以往提供素食曲奇、奶昔等即場試食，但今年不容許。（陳國峰攝）

主售無敏食品的營樂NutriAlley創辦人林均蔚則料，人流與去年相若，而今年疫情下公司生意仍按年增1至2成，其中無麩質純素預拌粉受惠在家煮食而大賣，故預期展覽期間生意亦有同樣升幅。

▲ 營樂NutriAlley創辦人林均蔚表示，無麩質純素預拌粉受惠在家煮食而大賣。（朱悅瀅攝）

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記者：朱悅瀅