【裏裏外外@iM網欄】幾招不再手腳冰冷、兼可瘦身減肚腩

近日與友人午聚，因天氣漸冷，她說經常感到手腳冰冷，不知有什麼解決方法。今次就教大家幾招，不但可以保暖，還可以有美白丶瘦身丶減肚腩功效。我的學生告訴我：近幾年經常到雪山地區，都係靠這幾招，零下十幾度都唔怕凍，大家也不妨試試。

Tips 1:

好多人都知道經常用熱水浸腳，有助健康，也是養生的基本功，原來用不同的方式浸腳也有不同療效，今次為你詳細介紹。

生姜浸腳，促進血液循環，有助驅寒、改善手腳冰冷、傷風感冒及風濕性關節炎等問題。

白醋浸腳，不但可以令人放鬆，改善失眠，還有淨化血液、美白去斑的功效。

陳皮浸腳，可以令身體保持溫暖，也可以改善皮膚粗糙的問題。

如果大家經常容易出黑眼圈丶眼紋丶眼腫等問題，其實仲可以試試飲完當歸湯後，將當歸渣加水煲熱再浸腳，因為當歸有行氣活血化瘀作用，可以大大改善因肌膚代謝而產生的黑眼圈、眼紋等的問題。我有些富貴學生，他們經常採用這方法，效果很好。

記得浸腳大約15-30 分鐘，而且要浸到小腿，有更好的效果，我的學生每晚浸完腳後都好易入睡，失眠丶多夢等問題自然解決了。

有位高人明醫常常說：「肚子軟如棉，百病都不纏」。丹田是能量庫，如果能把它激活，身體氣血循環好，四肢便會氣血充盈，而且還有瘦身效果。

Tips 2:

按摩肚臍上下的位置，雙手重疊（圖1），掌心貼肚臍（女的右手在下，男的左手在下），順時針劃圓按摩， 或可以用拳頭輕按肚臍，約5 分鐘，然後逆時針按5 分鐘。

另外，也可以用雙手掌心近手腕的地方左右在腹部向內推向肚臍（圖2）或上下推（圖3及圖4），約5 分鐘。推按後你會感到全身溫暖，而且腹部輕鬆很多，人也感到精神煥發，久而久之，你的消化系統及排泄系統也會大大改善。

但緊記，孕婦及月經來時，不要給腹部任何壓力。

冬天快到，很多人好易冷親，大家不防學需習以下的快速呼吸法，既可保暖，又可以預防傷風感冒，提升免疫力，一舉幾得。

Tips 3:

以金剛座坐在瑜珈墊上（或可站立），雙手握拳放在肩膀位置（圖5），吸氣同時雙手向上，打開手指（圖6），呼氣時雙手收回握拳放在肩膀位置（圖5），再重覆以上吸氣及呼氣動作。記住吸氣時肚漲（凸出），呼氣時肚收縮（凹入），做5 分鐘。

Tips 4:

早上起床，我們可以合掌拍打手指（圖7及圖8），還有拍打手腕（圖9）及手肘內則（圖10），都有助刺激末稍血液循環，又能預防傷風感冒，紓緩五十肩丶肩周炎等問題。

以上幾招學會了，強身健體，令你在這個冬天不再冷。今次為大家推介Carrie Grossman 的Sarve Bhavantu， 一邊按摩，一邊享受悅耳動聽的歌曲。

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作者_盈望（葉麗麗）簡介： 從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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