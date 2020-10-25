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【山地悠遊人生@iM網欄】飽覽九龍景色 發掘旺角Staycation 的吸引力

名人薈萃 08:02 2020/10/25

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在疫情下各大酒店出盡辦法，紛紛推出超划算的住宿套餐，但一聽是旺角區，心理就會反感吧！這次介紹旺角朗豪坊旁邊的Cordis康得思酒店， 前身朗庭酒店。原本沒打算在旺角區 Staycation, 但酒店在8月份推的零房價活動，實在太吸引，而且Cordis在 Tripadvisor 長期佔據香港最佳酒店頭三位， 評分幾乎滿分，

決定一試。住了後， 完全改變看法， 以前以為不怎麼的，現在發現是寶，是我住這麼多家，景色最好，服務最貼心完善的。結果忍不住在8，9 和10月一連入住了三次！

由於周圍都是唐樓，旺角區沒甚麼高樓，位於36樓的貴賓廊飽覽九龍景色，貴賓樓層的房間都在36～40樓， 屬於附近極高樓層，居高臨下， 景觀十分開楊， 再配以落地大玻璃，可以遠眺遠處的海景， 令人心情豁然開朗。硬件上，房間不算大，內部確實不豪華， 酒店已經有些年月，但非常乾淨，有多款枕頭選擇，浴室寬敞。房間再看夜景更是吸引，不負東方之珠的美名。

酒店推出好多優惠，只要付出有限錢，有1080元一晚包宵夜自助餐，好姊妹BFF 套餐等。唯獨無奈的是，周末日子入住，客人太多，所以必須預訂包貴賓廊的套餐；包早餐，提早於中午12時入住， 延遲至下午3時退房， 下午茶，黃昏香檳雞尾酒和小吃。首先辦理入住手續及退房時，不須排隊，直接到36樓貴賓廊， 坐下來吃著茶點等。員工非常友善，安排妥善， 幫忙預訂中菜、試酒會、安排延遲退房及行李存取等。住過這麼多間都沒試過從上午11點開始， 全天啤酒和白酒任喝! 下午茶有不少特式包點如蛋撻、菠菜酥食物非常好味，尤其是甜點可能因為太出色，  消耗太快， 食物供應補充感覺差了點兒。

位處42樓頂樓的泳池連暖水按摩池很舒服，泳池不大，360度城景加一些海景，可遠眺維港， 沙灘椅數量減少了，需要排隊輪侯，每次客人離開時都會立即噴消毒， 再安排下位客人入座， 但泳池職員非常醒目， 快捷地安排位置，非常舒心。 在41樓的Spa 設施及設備齊全。健身室配備各種先進的器材，防禦措施做得好，每一部跑步機都有塊膠板隔離，更衣室每個儲物櫃裡備有拖鞋和浴袍。員工在每個客人離開後，馬上清潔。

The Place的自助早餐相當豐富，難得有當場新鮮榨的果汁，喝了2杯蘋果甘荀汁， 還有小朋友最愛的益力多， 令人滿意。最後推薦6樓明閣，不愧是米芝蓮一星，無論是堂食還是在房間用饍， 都選擇了明閣，鵝肝M9牛柳粒 、 叉燒、烤乳豬、 點心、楊枝甘露都十分美味，最令人難忘的是焗蟹蓋。 還有加了蝦子的XO醬太出色了。 酒店住客可以免費參加明閣酒窖每晚6時的試酒會，服務很好，品酒介紹得很詳盡。

因疫情的關係，我才知道旺角有這樣優秀的酒店。 不單性價比極高，三次Staycation所接髑的任何一位職員，都很用心及滿帶笑容，尤其感謝貴賓廊的每一位員工。酒店十分窩心送上零食包、各色鮮水果，氣泡水等， 令到入住舒适， 亦感受到暖暖的人情味。

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  • 明閣點心出色 每日下午6時，住客可免費參加試酒會

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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