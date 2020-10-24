【Mosaic慢慢砌@iM網欄】愛馬賽克的人 威尼斯學藝生活

每天盡量很早很早起床，不僅是準時九點要上課了，更是希望預鬆動些，在上課前享受一頓，陽光與花相伴的早餐！

▲ 陽光與花相伴的早餐

在威尼斯馬賽克玻璃廠Orsoni 的二樓，是只有五間房的B&B, 每間都有不同風格的馬賽克主題佈置，讓參加馬賽克工作坊的同學生活在馬賽克的薰圍中。

▲ Orsoni的B&B每間房都有不同色調的馬賽克裝飾

B&B有個大露台，可以讓住客坐在陽傘下，居高臨下地下的花園，早餐內容並不豐富，卻可令一天的開始，注滿大自然的能量，我每次都等到最後一刻才匆匆忙忙去上學。



其實工作坊有大大的窗，外面已是花園，隨時張看。我們的老師是 Orsoni 第五代傳人 Lucio Orsoni 和他的學生 Antonella, 他們在這歲月靜好，遺忘時間世事的地方，聚攏世界各地熱愛馬賽克的人。



▲ Lucio與 Antonella (左二) 在指導學生

相比拉文納的馬賽克學校，Orsoni 的學習氣氛輕鬆自如一些，Anton(大家對 Antonella 的暱稱) 16歲來到Orsoni 任女工，心靈手巧的她很快被 Lucio 收為學生，成為著名馬賽克藝術家。也許是才能來自實踐，她並沒教材講稿，以示範解答同學的疑難。

工作坊有個特色，24小時開放，白天做一會兒，可到花園閑庭信步，或者同學們談得來的跑去歎咖啡，又或者拖延症發作，晚上發奮趕課也可以。有些同學真的在臨上飛機前一晚通宵達旦趕工。我卻喜歡把握時間盡量上課，下課後才去閑逛，反正夏天的威尼斯十點才到黃昏。



Lucio不是每天都來，有一天早上，他來工作坊巡視，來到我身邊對我說：「我一直觀察你，你的學習態度很好，懂得享受身邊環境與生活，做自己的朋友。」當時真的好奇，他是怎樣看得出我的生活態度的？Lucio已退休了，他打理工廠數十年，與太太沒有兒女，之前將 Orsoni 出售，繼續擔任榮譽主席兼藝術顧問。他持續創作馬賽克，也不時回到Orsoni ，將經驗傳授给後輩。本來今年已訂好機票到威尼斯再訪 Orsoni, 希望將來再去，依然看到那個美好愉悅的馬賽克花園。

作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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