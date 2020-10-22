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【新冠肺炎】研究：50-60歲女性患者病徵不退 機會比同齡男性高一倍

環球社會熱點 20:58 2020/10/22

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英國有大學研究顯示，50-60歲的女性確診後，持續出現病徵的機會比年輕女性高7倍，比同齡男性的機會高1倍。

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未退，高齡人士以及長期病患都是高危人群。英國有大學研究顯示，50-60歲的女性確診後，持續出現病徵的機會比年輕女性高7倍，比同齡男性的機會高1倍。

這項研究由倫敦國王學院的史蒂夫斯（Claire Steves）博士和斯佩克特（Tim Spector）教授負責。二人分析4,182名新冠肺炎患者的數據。這些患者確診後一直記錄自己的健康狀況、病徵等。

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研究發現，年齡較大、是長期病患的患者，在確診後首周，會出現五個或以上病徵，持續時間也會較長。約22％的70歲以上患者，病徵持續時間達四個星期或以上；在同樣的病徵持續時間中，18至49歲患者只有10％。

對於年齡在50至60歲之間的女性，同時面對這兩個風險。分析發現，50至60歲之間的女性確診後持續出現持續出現病徵的機會比18至30歲的女性要高7倍，比同齡男性的機會高1倍。惟到60歲時，男性和女性的風險已相若，沒有明顯分別。

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責任編輯：葉芷樺
 

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