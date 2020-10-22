【華為發布會】華為Mate 40系列售價8246元起　搭載5nm麒麟9000晶片（附影片）

▲ 華為發布Mate 40系列手機。

華為正式發布Mate 40系列手機，搭載的5nm製程華為自研晶片麒麟9000。CPU部分配備了一個3.13Ghz的Cortex-A77核心、三個2.54GHz的A77中核心和四個2.05GHz的A55小核心。據稱在性能上高於高通的Snapdragon865。

Mate 40 系列最高可選12GB RAM、儲存量最高512GB。其中，Mate 40內建的電池為4200mAh，支援66W有線和27W無線快充；Mate 40 Pro 和 Pro+則採用了4400mAh 的電池，無線快充效能提升到50W。

售價方面，Mate 40為899歐元（8246港元）起、Mate 40 Pro為1199歐元起（10998港元）、Mate 40 Pro+則為1399歐元（12833港元）起。

在攝影方面，Mate 40及40 Pro均搭載3鏡頭組合，Mate 40 Pro+則為4鏡頭，同時配有雷射對焦和ToF模組輔助對焦。

鴻蒙是華為自主開發、能替代Google旗下Android的操作系統，以應對美方一旦禁止華為電子產品使用Android。華為上月的開發者大會已通報，手機版的鴻蒙2.0（HarmonyOS 2.0）操作系統會在年底發佈，明年華為手機可全面使用。

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編輯︰侯景成