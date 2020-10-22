【華為發布會】華為正式發布Mate 40 搭載麒麟9000晶片（附直播影片）

▲ 華為發布Mate 40系列手機。

華為正式發布Mate 40系列手機，市場預期將搭載的5納米麒麟9000晶片；由於Mate 40預定會率先使用華為自家開發的鴻蒙操作系統，相信大會將釋出更多鴻蒙投入使用的訊息。

鴻蒙是華為自主開發、能替代Google旗下Android的操作系統，以應對美方一旦禁止華為電子產品使用Android。華為上月的開發者大會已通報，手機版的鴻蒙2.0（HarmonyOS 2.0）操作系統會在年底發佈，明年華為手機可全面使用；但除此之外，並未披露更多鴻蒙的訊息。

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編輯︰侯景成