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英國匿名藝術家二次創作莫奈名畫 以逾700萬英鎊售出

環球政經 10:02 2020/10/23

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英國神秘塗鴉藝術家Banksy將法國畫家莫奈的著名作品二次創作，該畫作大受歡迎。該作品周三（21日）於英國蘇富比拍賣行，以760萬英鎊（約7697萬港元）成交，成為藝術界拍賣中第二昂貴的Banksy作品。

Banksy將該畫命名為「Show me the Monet」，其最高估價達500萬英鎊（約5000萬港元）。在視像拍賣會上，有多名賣家競投，最終以約760萬英鎊（約7700萬港元），整個競投過程僅長8分鐘。

【新冠肺炎】東南亞生產廠房被逼關閉 英國冬季或面臨休閒服供求失衡 詳情請看【下一頁

該油畫是在2005年繪製，Banksy使用與莫奈近似的油畫顏料，畫出具有特色的睡蓮，但水塘內則多了廢棄的購物車及雪糕筒等雜物，諷刺現代人注重物質，購買沒有需要的東西。

日本周刊「最強英雄角色」排名 《鬼滅之刃》有無份? 詳情請看【下一頁

蘇富比高級主管Alex Branczik指，這幅作品是拍賣會上的Banksy作品中「最強烈、最有代表性」的作品之一。

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