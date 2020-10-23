英國匿名藝術家二次創作莫奈名畫 以逾700萬英鎊售出

英國神秘塗鴉藝術家Banksy將法國畫家莫奈的著名作品二次創作，該畫作大受歡迎。該作品周三（21日）於英國蘇富比拍賣行，以760萬英鎊（約7697萬港元）成交，成為藝術界拍賣中第二昂貴的Banksy作品。

Banksy將該畫命名為「Show me the Monet」，其最高估價達500萬英鎊（約5000萬港元）。在視像拍賣會上，有多名賣家競投，最終以約760萬英鎊（約7700萬港元），整個競投過程僅長8分鐘。



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該油畫是在2005年繪製，Banksy使用與莫奈近似的油畫顏料，畫出具有特色的睡蓮，但水塘內則多了廢棄的購物車及雪糕筒等雜物，諷刺現代人注重物質，購買沒有需要的東西。



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蘇富比高級主管Alex Branczik指，這幅作品是拍賣會上的Banksy作品中「最強烈、最有代表性」的作品之一。

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