【iBond 2020】iBond今起認購 中銀新增手機認購iBond渠道

▲ 疫下銀行力谷電子銀行，業界料今年以數碼渠道抽iBond驟增，而中銀香港亦新設手機認購服務。

通脹掛鈎債券（iBond 2020）於今天（10月23日）正式推售，中銀香港 （02388） 昨晚（22日）指，已接獲不少客戶查詢，中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，自政府宣佈推出第7批通脹掛鈎債券以來，已陸續收到客戶查詢認購詳情，包括認購渠道及手機認購操作方法等。

在目前低息環境下，對於追求穩健收益，以及想作分散投資的客戶，iBond具有一定的吸引力。而為了方便客戶認購iBond，除了網上銀行、投資熱線，以及全線超過190家分行外，該行今年亦新增手機銀行認購渠道，預計透過電子渠道認購iBond的佔比，亦會較以往明顯上升。

iBond今日起開售，申請日程可按下圖觀看

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周國昌說，透過中銀香港手機銀行認購iBond的程序簡單安全。在認購期內（由10月23日上午9時至11月5日下午2時），客戶登入手機銀行後，輸入認購金額，選定支付帳戶，確認資料，即完成認購申請。除手機銀行外，亦提供網上銀行、投資熱線及全線超過190家分行等渠道供認購iBond，以照顧不同客戶的需要。同時推出iBond連串認購優惠包括：豁免認購手續費、保管費、代收利息費、存入費、提早贖回手續費、轉倉費及不設到期贖回費。並將向所有申請認購的客戶，發送認購分配結果的手機短訊，以及郵寄通知書。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪