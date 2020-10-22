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【居住問題】 為「爭奪」老人家申請居屋反目? 兄弟情敵不過「上車」做業主

環球政經 21:44 2020/10/22

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俗語話，家有一老，如有一寶。在今日未能買私樓「上車」，指望抽居屋的小巿民，家中老人成為「一寶」，因為有老人家一起申請抽居屋，成功機會大增，但同時引發出家庭問題。以下的小故事，不是網民熱話，而是記者身邊發生的真實故事。

話說一直跟外婆同住的弟弟準備結婚，於是計劃跟外婆及未來老婆一同抽居屋，但他沒料到，哥哥早了一步。原來哥哥也打算結婚抽居屋，為增加抽中機會「靜靜雞」跟外婆商量，並得到老人家同意，加名一同申請。

【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住  老人家後悔了?【下一頁

【居住問題】家姐出首期兼供樓 同住「細佬」要求加名 姐弟情斷?【下一頁

不要怪責老人家。老人家其實不明白抽居屋的「遊戲規則」，即是將來抽中後，她需要跟哥哥同住，她以為只是「加個名」的簡單，就幫下個孫。當然個孫有沒有說清楚，也不得而知。而哥哥更遞了申請表才「通知」弟弟，這令弟弟措手不及，自然怪責哥哥為何不跟他商量，二人鬧得極不愉快。

更深層的問題是，哥哥想申請的居屋竟然是在大嶼山。換言之若抽中，原本住九龍的外婆要搬入離島居住，親朋戚友都在九龍，那豈不「斷六親」？怎料哥哥拋下一句：「阿婆出番九龍同你住囉。」原來哥哥沒有打算要跟外婆同住，一心「打完齋唔要和尚」，抽到居屋就把外婆「歸還」給弟弟。弟弟聽到這一句終於「爆發」，兄弟二人大吵一場，從此互不理睬。

哥哥雖然如願抽到居屋，不過因工作轉換問題，最後放棄了，沒有去揀樓。弟弟沒有怪責外婆，仍然跟她同住，並希望下次抽居屋，可以加外婆名一同去抽。不過，因為這件事，兄弟二人也再沒有聯絡，從此割席。為「上車」引發出的家庭問題，其實每天都在「上演」。

 

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記者：鄭靜珊

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