【BB展覽】荷花BB展今日開幕人流減　媽媽憂疫情減外出？

▲ 荷花BB展今日（22日）率先開幕，參展商普遍認為，首日人流按年跌2至5成，生意亦一般，寄望周末的銷情。（陳國峰攝）

一連4日的第28屆國際嬰兒、兒童用品博覽（荷花BB展）今日（22日）開幕，參展商普遍認為，疫情令孕婦嬰兒減少外出，首日人流按年跌2至5成，生意亦一般，寄望周末的銷情。

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主售孕婦食品及療程的MAMA.ME行政總裁袁民傑透露，首日人流按年跌2成，生意亦一般，「通常第3至4日才較多人，希望與去年生意持平。」他相信，疫情下不容許試食，影響媽媽購買慾，唯有推出消費送消毒機及療程試做價吸客。

▲ MAMA.ME行政總裁袁民傑表示，以往提供試食魚精，但疫情下不容許試食。（陳國峰攝）

消費送消毒機 每日快閃優惠吸客

嬰兒產品品牌NUK香港區負責人關小姐認為，人流按年跌一半，生意稍遜，或因疫情下不少媽媽轉為網購，分薄了部分線下生意。不過，實體展覽仍吸引到媽媽了解及試用一些售價較高的電器，如吸奶器。至於吸客策略，她指，公司推出每日快閃優惠，限量100件，而疫情下奶瓶清潔液、嬰兒清潔用品亦較受歡迎。

▲ NUK設產品示範區，吸引到媽媽了解及試用一些價錢較貴的電器，如吸奶器。（陳國峰攝）

天然護膚品牌Emay Global品牌部助理經理黃冬妮表示，今年首次參展，曾憂疫情下媽媽不敢外出，故首日人流已比想像中好。雖然首日生意一般，但她認為，媽媽喜愛到實體展覽試用產品後才購買，希望透過展覽引流生意到網店，增加整體銷售。

▲ Emay Global主打天然護膚品，認為媽媽喜愛到實體展覽試用產品後才購買。（陳國峰攝）

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記者：朱悅瀅