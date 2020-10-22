【5G智能大廈】豐展資產夥中移動香港　觀塘商廈引入5G+智能方案

▲ 發展商豐展資產有限公司日前宣布夥拍中移動香港於觀塘駿業街46號商廈引入5G網絡，並配合智能工作室方案。

企業於疫情新常態下加速數碼轉型步伐，發展商豐展資產有限公司日前宣布夥拍中移動香港於觀塘商廈引入5G網絡，並配合智能工作室方案、每個單位安排雲端服務、大廈專屬手機應用程式等，冀為中小企、科技企業等提供更多元化選擇的工作室。

該位於駿業街46號的5G智能大廈設有127個工作室，建築面積由380至810方呎，豐展資產董事兼創辦人吳建韶表示，集團早已投入智慧城市相關項目，是次配合政府『起動九龍東』計劃、看好九龍東發展機遇，加上在去年已開始了解5G機遇，故發展項目時選定核心觀塘區作首個以資訊科技為基礎概念的地產項目，夥拍中移動香港為工作室引入5G網絡。

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其智能方案中包括為每個工作室單位安排雲端服務，方便用戶不用添置硬件伺服器，節省空間及儲存資料更安全妥當。同時更設有虛擬桌面(VDI)方案，用戶可在任何地方打開手機或個人電腦，都能連接工作室電腦，工作空間再無限制，免卻遺漏檔案資料在公司，而需要返回辦公室開電腦取回的煩惱。

大廈亦設有專屬手機應用程式，不論進出大廈及工作單位均可以手機程式代勞，以及乘搭升降機，都不用鑰匙或密碼鎖。有訪客到訪時，也可省卻登記步驟、遙距分享到訪權限，令大廈管理日常運作更簡單便捷。

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集團指，5G網絡低時延的特點，更適合一些數據傳輸爭分奪秒的行業，如電競及金融網絡科技公司。其解釋，對比傳統樓宇的網絡速度會因網絡繁忙而減速，5G網絡傳輸容量更高更廣，每平方公里覆蓋範圍將是4G的10倍，可容納100萬個設備同時連接上網。

吳又指：「未來仍會繼續留意有何與市場趨勢接軌的科技元素、幫助經濟増長的運作模式，應用於發展項目之上。」不過對於會推出甚麼科技範圍的技術就未能透露。而智能大廈首批40個工作室，意向呎價由9000元起，售價逾300萬元，首批單位市值逾3億元。

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記者：張寶燕