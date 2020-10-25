【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】以簡單花藝點綴家居，好好享受插花的時光吧！

疫情已將近9個月，很多讀者及朋友而家都留在家抗疫或Work From Home，既然留家時間多了，大家不妨在家做一個簡單花藝藝點綴家居，見到都開心，在家工作既心情都好D! 筆者上星期在旺角花墟買了一些花材包括洋桔梗和黃金球，在家動手插了洋桔梗黃金球檯花，點綴家居一樂也!

洋桔梗

▲ 洋桔梗的花型與花色相當多樣，筆者個人就最喜歡風格清新的洋桔梗。

洋桔梗又名草原龍膽，原生於美國南部至墨西哥之間的 石灰岩地帶，現代的洋桔梗栽培是在日本興旺起來的桔梗像康乃馨和玫瑰的混合體！今次用既洋桔梗有粉色波浪邊，花語是永恆的愛！配上青色桔梗和黃金球份外清新脫俗！ 它們小而分枝的花朵是用於製作花束和樽花的完美襯花。

洋桔梗的花型與花色相當多樣，筆者個人就最喜歡風格清新的洋桔梗，白色與粉色花朵經常可以係喜宴與聚會中見到。洋桔花花瓣通常都是皺的，屬正常現象。花朵上面不能噴水，否則容易腐爛。

桔梗花的傳說

有一個女仔叫桔梗，她與一名男子相愛，但那男子去了遙遠的地方學習仙術。桔梗就在原地等他，一直等到化身為花朵，便是大家最常見到既桔梗。當那個男孩回來後，在別人處得知了桔梗的故事，內心非常內疚，便陪在桔梗左右，生生世世。桔梗給了他一世，他卻給了桔梗生生世世。

桔梗花花語

永恆的愛，不變的愛，誠實，柔順，真誠不變的愛，勿忘的愛，永世不忘的愛，無望的愛，無悔等。充滿着美好，同時也充滿着失去與得到，還充滿着曾經和後來，代表永恆的未來。

黃金球

▲ 黃金球，色如黃金，圓圓滾滾，形狀可愛，是花藝中不能忽視的配花，可謂是百搭之選。

筆者用另一種花材是黃金球。黃金球是高顏值的配角，色如黃金，圓圓滾滾，形狀可愛，是花藝中不能忽視的配花，可謂是百搭之選。黃金球花天生是作為幹花的優良材料。

黃金球花語

黃金球花朵圓滿小巧可愛，且經久耐放，永恆燦爛，代表永遠的幸福! 很多人都很喜歡用黃金球為婚禮上的，婚禮手捧用它搭配非常亮眼。

簡單花藝為家居添上生氣

▲ 筆者上星期在家動手插了洋桔梗黃金球檯花，點綴家居。

對於家居花藝而言，簡單花藝點綴家居猶如一幅生動的畫，散發出生活的浪漫和溫情。筆者感受插花的時光是特別美好，專心致志插花，可以讓都市人可以心靜下來。插花可以給我們帶來精神上美感以及愉悅感，在疫情下為家居添上生氣，「宅」得多姿多彩!

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介： 80後，愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，半年內設計超過30個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit

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