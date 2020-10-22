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羅兵咸：港媒體數碼科技平台發展步伐較內地慢　疫情打擊更大

即市財經 20:40 2020/10/22

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羅兵咸永道 （PwC）今日發表《2020至2024年全球娛樂及媒體行業展望》。

羅兵咸永道（PwC）發表《2020至2024年全球娛樂及媒體行業展望》，認為新冠疫情影響香港的娛樂和媒體行業，於2019年至2020年期間，娛樂和媒體收入跌11.8%，比全球和亞太地區同期跌幅更大。PwC解釋，香港媒體行業發展數碼科技平台步伐較其他地區慢，內地、美國、新加坡等地區發展數碼平台較為成熟，因此在疫情期間，當地媒體行業抗跌能力較高。

香港受地區條件影響　電競行業難大力發展

PwC指，中國遊戲市場今年收入為284億美元，預測2020年至2024年期間，市場收入可上升5.4%至385億美元。

香港方面，PwC預測遊戲市場增長空間比中國更大，預測4年後升幅可達至6.2%。被問到香港電競發展如何，PwC中國內地及香港媒體行業主管合夥人邱麗婷表示，受地區條件影響，香港人才集中不足，未必能像其他地區般拓展遊戲發展產業。不過，考慮到香港有充足酒店配套，配套相對較為適合舉辦地區性大型比賽。

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編輯﹕賴奕羚

疫情 媒體 電競 羅兵咸永道 遊戲

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