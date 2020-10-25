【THE SPICE INFLUENCE@iM網欄】為何這樣名貴？ 香料之王——藏紅花（內附食譜）

藏紅花被稱為香料之王。為什麼？ 因為種植藏紅花是一個非常費力且繁瑣的過程。它可以在極端炎熱和乾燥的氣候下生長，也可以在雪地生存。（令人驚訝的是，它在潮濕環境中不能生長）。但是，優質的番紅花需要極其精確的條件才能打造出其獨有的精緻味道。藏紅花絲取自蘭花內部－也許是最稀有和最昂貴的部分。一朵優質的藏紅花（Saffron Crocus）只有三根藏紅花絲，其實就是花的雌蕊。要獲得一盎司（不到30克）的藏紅花，大概需要4000朵花！更甚的是，這種植物非常敏感，只在9月/10月深秋開花時才能採摘，且一天中只有數個小時完全盛放。

▲ 人手採摘藏紅花 － 蹲下小心翼翼地剪下藏紅花絲

人手採摘藏紅花 － 蹲下小心翼翼地剪下藏紅花絲

那麼，為甚麼人們要如此辛勞去獲取藏紅花呢？它獨特的味道幾乎是無可比擬的，在全球享負盛名。藏紅花的味道是獨一無二的－如果你想要那種味道，就只有藏紅花，沒有其他代替品。對於未嚐過藏紅花的人來說，很抱歉，真的很難描述這種味道。根據鑑定師的描述，藏紅花讓人聯想起蜂蜜、雲呢拿和乾草的味道。

▲ 綻放著的藏紅花－留意中心部分搶眼的紅絲，整朵花只有這一小部分才是香料！

綻放著的藏紅花－留意中心部分搶眼的紅絲，整朵花只有這一小部分才是香料！

藏红花在大多數西方國家並不常用，通常只在高级餐廳才會出現，搭配精緻的海鲜或是甜品。另一方面，在印度，藏红花卻是很入屋的食材。幾乎所有家庭主婦都會準備一點在家中，以備不時之需或特別場合使用，從常見的Biryani（印度香飯）到雪糕，甚至在Chai（香料奶茶）中都會用到。

然而，西方大多數人並不知道藏紅花的眾多健康益處。而這些都是古印度阿育吠陀醫學（Ayurvedic medicine）和中國醫學深入研究過的。從保持白滑皮膚，到幫助血液循環、眼睛視力和對抗疾病，都是傳統醫學中藏紅花的用途。這些傳統醫學有一個共通點，他們都堅持只用極少的份量，因為藏紅花的效能非常強烈。

近年來（大約從2010年開始），西方將藏红花的有效成分—— Safranal（藏紅花醛）分離出來進行獨立研究，以證實它與幾種講法有著密切關係*：

1. 藏紅花可考慮用於治療神經系統疾病

2. 藏紅花在神經心理學方面具有許多作用，將來可用作治療劑

3. 藏紅花可抑制癌細胞的生長

4. 具有保濕和防曬功效

5. 攝入有害毒素後提高存活率

…還有更多

同一時間，也有大量研究證明大劑量的Safranal會產生毒性，包括誘發代謝紊亂等，事實上，關於攝入毒素後存活率提高的研究亦表明，攝入大量藏紅花實際上令存活率下降！所以必須要遵循傳統智慧，不能過量！

以下是一道簡單食譜，讓藏紅花走進你的生活：

藏紅花米飯

▲ 藏紅花米飯－以藏紅花煮飯，會令米飯染上漂亮的黃色

藏紅花米飯－以藏紅花煮飯，會令米飯染上漂亮的黃色

食材（2人份）

印度香米／長粒米 1杯（在水中浸泡 1小時）

孜然籽 1茶匙

洋蔥 1個（切碎）

蒜頭 1茶匙（切碎）

無鹽牛油／酥油 1湯匙

藏紅花絲 7－8條

鹽少許

自選：

少量小豆蔻、丁香和一根肉桂條

混合蔬菜 1杯（切碎）（例如：粟米、青豆、紅蘿蔔、椰菜花等－切成1厘米的小塊）

食譜

1. 在大鍋中燒開一升水，加入預先浸泡好的米飯、少量鹽，煮至軟身後，瀝出多餘的水

2. 用杵臼將孜然籽搗碎，釋放出香油。 如選擇加入小豆蔻、丁香和肉桂條，此時加入一起研磨

3. 用小火加熱黃油／酥油，並加入孜然籽碎（以及其他香料碎，如有）

4. 當孜然籽碎轉金黃色，加入蒜頭和洋蔥，炒2－3分鐘至軟身。 如選擇加入蔬菜，在此時加入。加鹽調味並煮熟

5. 最後，加入藏紅花和煮好的米飯（加少量水）。輕輕翻動米飯，使所有材料融合

6. 趁熱享用，搭配Dal（印度豆泥）或純乳酪一起食用

*研究來源：

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4599112/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5783823/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4078354/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4366744/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3957136/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7043869/

（原文為英語，此為翻譯文章）

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