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【華為發布會】華為Mate 40旗艦手機系列終極亮相　最低售899歐元

科技 22:18 2020/10/22

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華為於今（22日）晚上8時，透過綫上舉行全球發佈會，一共發表Mate 40系列四款機型以及多款新品。

華為Mate40旗艦手機系列終於登場，官方於今（22日）晚上8時，透過綫上舉行全球發佈會。華為一共發表Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro＋以及Mate 40 RS四款機型，以及多款新品。

華為消費者業務CEO余承東表示，Mate 40 Pro及Mate 40 Pro+ 均搭載5納米麒麟9000處理器，配置24 核 Mali-G78 GPU，全系列手機更首度搭載EMUI 11系統，支援多屏協同功能，以及創新華為終端雲服務。

＜＜【封殺華為】瑞典5G網絡基於安全理由　禁用華為、中興通訊設備

＜＜【華為Mate 40】揭示最新旗艦手機特色！華為官方微博預示圓環鏡頭後背　與網上爆料吻合

Mate 40採用6.5吋OLED屏幕，電池容量達4200mAh。而 Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+ 以及 Mate 40 Pro RS的屏幕尺寸為6.76 吋，電池容量達4400mAh，支持66W有綫快充以及 50W 無綫快充功能。另外，全系列手機屏幕刷新率為90Hz。

華為旗艦手機一直以相機作為賣點，Mate 40設有5,000萬像素主鏡頭，1,600萬像素超廣角鏡頭，支援3倍光學變焦。至於Mate 40 Pro及Mate 40 Pro+，則採用超曲面環型屏幕設計，配備5,000萬像素超感知 Leica 鏡頭，支援8核極速對焦，Mate 40 Pro沿用潛望式光學變焦鏡頭系統，支援10倍變焦及50倍數碼變焦效果，而Mate 40 Pro+ 更支援20倍變焦及100倍超級變焦效果。

售價方面，Mate 40價格為899歐元（ 約8,242港元），Mate 40 Pro售價為1,199歐元（ 約10,993港元），Mate 40 Pro＋售1,399歐元（約12,826港元），保時捷版Mate 40 RS則售2,295歐元 ( 約21,041港元）。

另外，官方更發布保時捷設計Mate 40 RS手機，新款FreeBuds Studio無綫頭戴式耳機、智能音箱Sound，以及GENTLE MONSTER華為智能眼鏡。

責任編輯：李寶如

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