【宏觀術數@iM網欄】 風水擇日簡介 二 天星擇吉簡易使用

上文談及風水擇日的幾種主流方式，亦從《天元五歌》引證玄空風水祖師認定天星擇吉為要，今期會進一步介紹和簡易的使用，方便計劃年尾裝修朋友作參考。

過往提及，古人在家國大事、戰事出征，以至於祭祀典禮等重要事項都會擇吉進行。民間日常事務擇吉則參考主事人命格（年命）配合，家國大事便較著重天時的選擇並和君主或主事人配合。外國星占學的擇日也很多類同之處，歷史上也有不少重要國家典禮，總統就職或君主登基等例子可供考究得失。

風水擇吉修造，在當事人年命外，更重視配合陰陽二宅坐向或修造（動土）方位。希望藉天運吉氣，帶旺宅基，從而對主事人產生吉利的影響。即是由天運，影響地運，從而福蔭人運，這點和一般事務擇吉稍有不同。

風水涉及陰宅（墓葬）和陽宅（居住），兩者均重視擇吉，就如人出生時辰對往後際遇一般重要。陽宅既為長期居住，對家人影響更容易暸解。而不論陰陽二宅修造，有時又難以完全避免凶煞，又或地運雖佳但遲發，這些情況便就如治療有時需要抗生素或特效藥，「打針快啲好」催速發揮吉應或避免副作用，以更快獲益。口訣云：「初年禍福天時驗，歲久方知地有權。」說明一地一宅之吉凶，可藉擇吉催動天運提早獲益，長遠再慢慢受地運所影響。此點非當重要，縱有吉地，如當下艱難，就如三餐不繼時，再說十年後如何風光，也得先「過關」才成。

那麼玄空風水擇日的「渾天寶照候天星」又如何運用呢？

對朋友來說未必懂起列星盤，簡法是藉日和月使用便可，經過過往多期介紹過的星學及術數元素，整合起來並不困難的。

天星擇日涉及「五曜四餘扶日月」即是使用日、月、五星（金、木、水、火和土星）及四餘，再配合神煞及調候。其實最重要還是日（太陽）和月（太陰），亦稱金烏與太兔。

首選是太陽到修造方、向（門）或山（門的對方），便大抵容易獲吉避凶。

最簡便的計算方式便是參考《通勝》內的《天官賜福》圖中太陽到方的日期。

以往談過節氣和十二星座是相對應的（可參考 https://inews.hket.com/article/2730010/），再進一步其實十二星宮和風水的十二地支方位也是相對應的。即子為正北，午為南，卯為東，酉為西。

從下表便可查到今年農曆九月初七日辰時（亦即霜降節氣）太陽便到正東方（卯或天蝎座），至至十月初八（小雪）為止，再便會進入東南方（辰或天秤座）。這段時間內正東方修造便算是得太陽吉照的，只要避免其他不利如破日凶日等等，便大抵可用。也可配合《通勝》吉日吉時使用了。當然今年流年五黃正值東方，此方位如無必要還是以不動土為佳。而在農曆十月初八後，太陽進入天秤座（辰宮），如東南方要有維修或坐向在東南方的宅，便可考慮在此段時間內進行為佳。如果單位坐或向方恰好值太陽吉照自然好，但有時如果小裝修，不想等太久，便可擇此方位開始，有有吉應。當然亦有其他方式，往後再介紹。

▲ 太陽太陰到山到向圖

此外，正如介紹過的「太陽主貴、太陰主富」的原則，如果催吉、求事業官貴、化煞等，便可以太陽為重，如果求財或獲利益、投資等，便可以太陰為重。由於月亮一個月繞地球一周，十二個方位在月內都會有吉日的。

簡單操作以上已足夠，如想參考十二地支（星宮）更詳細方位，可以參考下表，或直接以指南針度數計算出來。再更精細則可再細分至二十四個方位去擇吉。

▲ 地支和星座及節氣一覽表

▲ 十二地支的指針度數

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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