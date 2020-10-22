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【長實新盤】「名日．九肚山」兩房最平763萬　進駐九肚山好時機？

股樓投資 19:41 2020/10/22

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長實旗下沙田九肚「名日．九肚山」公布首張價單，涉及54伙單位，以最高折扣率，即22%計，單位折實價由762.8萬元起，至最貴2,528.4萬元，呎價則約15,599至20,631元。長實執行董事趙國雄說，項目為「九肚山入門版」，首批定價有折讓，呎價最低只約15,599元，直言開價是「Dream Price For Dream House」。 

【長實新盤】「名日．九肚山」示範單位直擊　1213呎大宅極致奢華？【下一頁

他強調，今次以折讓價推盤，並非與大型新盤搶客，皆因客群不同，只希望讓有意置業者進駐九肚山，而項目日後或加價8%至10%。談到後市，他坦言，樓市「無野好擔心」，亦不擔心項目銷情，雖然不少人擔心樓市轉弱，惟現實卻非如此，只要項目位置、配套好、加上定價合理，就賣得出。 

雖然發展商強調，樓市「無野好擔心」，惟經濟前景未明，大額物業較以往難售，發展商始終要提供優惠吸客，如提供多款付款辦法。為協助換樓客，長實透過旗下財務公司，為買家提供最高八成一按，買家無須提供任入息證明文件，亦不用通過壓力測試。簡單來說，即俗稱的「呼吸PLAN」。不過，趙國雄強調，絕非因市道疲弱，才提供多個付款方法。此外，項目另一賣點是，三房及四房可獲車位優先認購權，售價只約250萬元。 

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撰文 : 黃卓賢

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