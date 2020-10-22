【每日焦點】iPhone 12系列旗艦手機開箱實測　iPhone 12原廠保護殼被爆出現問題

▲ iPhone 12系列終於面世，記者率先開箱iPhone 12及12 Pro，實測手機拍攝性能以及5G網絡功能。另外，最近有外國網民取得Apple 原廠配件，卻發現新款手機保護殼出現瑕疵。

蘋果（Apple）的5G手機iPhone 12系列終於面世，並將明（23日）正式發貨。本報記者率先開箱iPhone 12及12 Pro，一同帶大家實測手機拍攝性能以及5G網絡功能。另外，最近已有外國網民率先取得Apple 原廠配件，卻發現新款手機保護殼出現瑕疵。

除了支援5G網絡外，是次iPhone 12系列最吸引的，莫過於其夜間拍攝效果。全新iPhone 12及iPhone 12 Pro，雖然屏幕和機身大小一樣，但拍攝功能上就有明顯分別，最值得注意的，iPhone 12 Pro比iPhone 12多了一個2倍光學變焦的遠攝鏡（52mm F2），並加入與今年的 iPad Pro 相同的光學雷達（LiDAR），令 AR 投射精準度更高，以及提升在低光場境下的對焦速度及精準度等，拍攝夜間模式照片更出色。

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iPhone 12系列手機仍未正式出貨，不過有外國網民已取得Apple 原廠配件。網民在Reddit討論區發文分享，表示他們收到的iPhone 12保護殼跟過往的不同，其底部並沒有預留揚聲器發聲的孔。其中一個網民就向Apple查詢，卻獲得Apple的回覆表示，其保護殼的底部是沒有供揚聲器發聲的孔。

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責任編輯：李寶如