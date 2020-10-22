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【每日焦點】iPhone 12系列旗艦手機開箱實測　iPhone 12原廠保護殼被爆出現問題

科技 20:00 2020/10/22

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iPhone 12系列終於面世，記者率先開箱iPhone 12及12 Pro，實測手機拍攝性能以及5G網絡功能。另外，最近有外國網民取得Apple 原廠配件，卻發現新款手機保護殼出現瑕疵。

蘋果（Apple）的5G手機iPhone 12系列終於面世，並將明（23日）正式發貨。本報記者率先開箱iPhone 12及12 Pro，一同帶大家實測手機拍攝性能以及5G網絡功能。另外，最近已有外國網民率先取得Apple 原廠配件，卻發現新款手機保護殼出現瑕疵。

除了支援5G網絡外，是次iPhone 12系列最吸引的，莫過於其夜間拍攝效果。全新iPhone 12及iPhone 12 Pro，雖然屏幕和機身大小一樣，但拍攝功能上就有明顯分別，最值得注意的，iPhone 12 Pro比iPhone 12多了一個2倍光學變焦的遠攝鏡（52mm F2），並加入與今年的 iPad Pro 相同的光學雷達（LiDAR），令 AR 投射精準度更高，以及提升在低光場境下的對焦速度及精準度等，拍攝夜間模式照片更出色。

【iPhone 12 Pro 實測】iPhone 12系列鏡頭進化　實試三眼仔加LiDAR夜攝、Dolby Vision功能

iPhone 12系列手機仍未正式出貨，不過有外國網民已取得Apple 原廠配件。網民在Reddit討論區發文分享，表示他們收到的iPhone 12保護殼跟過往的不同，其底部並沒有預留揚聲器發聲的孔。其中一個網民就向Apple查詢，卻獲得Apple的回覆表示，其保護殼的底部是沒有供揚聲器發聲的孔。

【iPhone 12】原廠 iPhone 12 保護殼出問題　底部無設置揚聲器發聲孔

【更多科技新聞】

＜＜【iPhone 12實測】iPhone 12、iPhone 12 Pro開箱　一度盛傳 Touch ID 回歸係點解？

＜＜【回歸美國製造】蘋果籲美國政府減稅　以支援當地製造晶片

責任編輯：李寶如

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