【京東9618】京東數科與平安銀行合作 推高額度信用卡

中國平安（02318）宣布，旗下的平安銀行將會與京東集團（09618）旗下的京東數字科技集團建立戰略合作關係，並會聯合推出「平安銀行京東白條聯名信用卡」。京東今日微升0.1%報323元，平安跌0.2%報84.4元。

雙方將會保持長期穩定的戰略伙伴關係，持續在大零售、企業金融、理財資管及金融市場、智能營銷及營運、智能風控、金融數字化轉型等領域展開全面合作。

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本次合作的主要圍繞用戶需求，包括推出「平安白條卡」讓用戶享受線上線下、全場景的「先消費、後付款」體驗，共致力提供更高信貸額度及更長免息期。



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此前，雙方早有過合作，包括平安銀行總行及卡中心與京東數科開展了京東商城生鮮品類合作。該活動成功將活動期內日均訂單按月提升5倍，按年提升3倍，大幅提升平安卡用戶在京東場景的活躍度。另外，在支付業務、資管業務、消費金融、信用卡科技及鉬媒業務等領域亦有廣泛的合作。

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