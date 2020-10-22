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鹿兒島水族館 飼養廿年魔鬼魚是新品種?

環球政經 19:33 2020/10/22

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日本鹿兒島一個水族館，有研究人員發現兩條飼養20年的魔鬼魚，竟然是新品種，令館方非常驚訝。

【動物研究】鯊魚也需要社交　能識別同伴一起生活逾4年下一頁

朝日新聞報導，兩條魔鬼魚自20年前水族館開幕以來就一直飼養在館內的大黑潮水缸。直至早前有來自高知縣黑潮生物研究所的研究員，發現缸內標示的達尖犁頭鰩，特徵與之前見過的有異，再拿標本比對，後來鹿兒島水族館和鹿兒島大學博物館都加入研究，才發現水缸內是新品種。

透明魷魚出世喇！　科學家改造魷魚胚胎助科研下一頁

研究員表示，新品種頭部及背鰭末端呈圓形，左右胸鰭上有黑點，身體下方呈純白色，由於從底部望上去時，魔鬼魚就想笠着兜帽的日本妖怪，因此被命名為「妖怪及達尖犁頭鰩」。

根據黑潮生物研究所指，這次是日本近10年首次發現的新魔鬼魚品種。黑潮生物研究所研究員慶田圭太指，新物種的發現意義重大，這類魚極為罕見，恐怕有滅絕危險。而水族館館長山田守彦則表示，想不到一直飼養的是新品種，希望借生物多樣性吸引更多人到訪。

 

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撰文 : 林展鋒

水族館 日本 鹿兒島
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