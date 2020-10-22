【美國大選】霍士：拜登兒子電腦疑跟洗黑錢有關

▲ 霍士新聞取得的文件顯示，去年底聯邦調查局（FBI）曾就洗黑錢案發傳票索取電腦配合調查，該電腦懷疑屬於亨特拜登。

美國大選在即，民主黨候選人拜登的兒子亨特拜登的電郵醜聞繼續發酵。據霍士新聞取得的文件顯示，去年底聯邦調查局（FBI）曾就洗黑錢案發傳票索取電腦配合調查，該電腦懷疑屬於亨特拜登。目前未知相關調查是否仍在進行，未知是否與亨特拜登有直接關係。

霍士新聞取得電腦維修店The Mac Shop店長艾薩克（John Paul Mac Isaac）就亨特拜登電腦內容向FBI報案的文件，以及他在去年被傳召到法院作供的文件。其中一份文件為FBI的「財產收據」（Receipt for Property），上面詳細寫明局方與店長艾薩克（John Paul Mac Isaac）的互動。文件上還附有案件編號272D-BA-3065729。

霍士新聞報道，根據多位聯邦執法人員以及FBI官網證實，案件編號「272」開頭代表與洗黑錢有關，「272D」代表「洗黑錢，不知名非法活動——白領犯罪」（Money Laundering, Unknown SUA [Specified Unlawful Activity]—White Collar Crime Program）。

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一名政府官員向霍士新聞透露：

FBI在未有推斷前不可立案，因此他們相信這案中有犯罪活動。這意味著，當中有足夠證據，證明曾經犯罪。 (The FBI cannot open a case without predication, so they believed there was predication for criminal activity. This means there was sufficient evidence to believe that there was criminal conduct.)

若當局提起刑事訴訟並發出傳票，則這意味著這台手提電腦和硬盤都包含犯罪活動的證據。 （If a criminal case was opened and subpoenas were issued, that means there is a high likelihood that both the laptop and hard drive contain fruits of criminal activity.）

FBI拒絕回應這次有否跟平日標準做法一樣，對該電腦、電郵進行調查。

《紐約郵報》從上周起，揭露亨特拜登曾利用其父親副總統身份，與外國公司進行交易。據悉，亨特拜登2019年4月送修電腦，但並未付款、也未如期取回，店主發現當中的資料後交給FBI，同時將硬盤副本交給前紐約市市長朱利安尼（Rudy Giuliani）。朱利安尼一直在調查拜登父子貪腐問題。隨後，朱利安尼將材料獨家提供給了《紐約郵報》。拜登團隊指相關報道為抹黑。

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責任編輯：葉芷樺