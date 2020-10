【美國大選】霍士：拜登兒子電腦疑跟洗黑錢有關

美國大選在即,民主黨候選人拜登的兒子亨特拜登的電郵醜聞繼續發酵。據霍士新聞取得的文件顯示,去年底聯邦調查局(FBI)曾就洗黑錢案發傳票索取電腦配合調查,該電腦懷疑屬於亨特拜登。目前未知相關調查是否仍在進行,未知是否與亨特拜登有直接關係。

霍士新聞取得電腦維修店The Mac Shop店長艾薩克(John Paul Mac Isaac)就亨特拜登電腦內容向FBI報案的文件,以及他在去年被傳召到法院作供的文件。其中一份文件為FBI的「財產收據」(Receipt for Property),上面詳細寫明局方與店長艾薩克(John Paul Mac Isaac)的互動。文件上還附有案件編號272D-BA-3065729。

霍士新聞報道,根據多位聯邦執法人員以及FBI官網證實,案件編號「272」開頭代表與洗黑錢有關,「272D」代表「洗黑錢,不知名非法活動——白領犯罪」(Money Laundering, Unknown SUA [Specified Unlawful Activity]—White Collar Crime Program)。

一名政府官員向霍士新聞透露:

FBI在未有推斷前不可立案,因此他們相信這案中有犯罪活動。這意味著,當中有足夠證據,證明曾經犯罪。

(The FBI cannot open a case without predication, so they believed there was predication for criminal activity. This means there was sufficient evidence to believe that there was criminal conduct.)