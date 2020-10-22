【美股焦點】可口可樂上季少賺33%　惟經調整EPS勝預期 股價盤前漲1.8%

▲ 可口可樂業績勝預期。

可口可樂（美︰KO）公布，截至9月25日止季度業績，經調整後每股盈利為0.55美元，按年跌2%，好過市場平均預期0.46美元。期內收入為86.5億美元，按年跌8%；經調整後的可比收入按年跌6%；淨利潤按年跌33%至17.4億美元。可口可樂股價盤前漲1.8%，報50.9美元。

可口可樂行政總裁James Quincey表示，經歷今年的疫情危機，公司繼續聚焦經營策略，加快現有的轉型，好公司復甦速度快於整體經濟環境。他續指，上季業績表現讓他有信心公司於正確的道路上。

可口可樂表示，注意到本季度需求持續改善，雖然疫情繼續限制戲院、酒店和辦公室等飲品購買需求，但家庭需求仍在增加。

此前，可口可樂一直推進其轉型重組計劃，包括 縮減其產品組合，停產銷量不佳且增長不高的「減肥汽水」Tab等飲料。 公司上季度記錄了與其Odwalla品牌相關的1.6億美元減值費用，該品牌亦也已計劃停產。

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編輯︰侯景成