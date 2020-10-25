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【假日好去處】樂富廣場有3000呎戶外都市農莊　打卡即送飲品及小食

商業 10:00 2020/10/25

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樂富廣場翻新後，推出一系列以可持續發展及健康生活的主題活動。

樂富廣場翻新後，除了有全新商戶進駐，還以可持續發展及健康生活，推出一系列主題活動，更定期舉辧導賞團。商場在戶外露天廣場增加更多休憩空間，建設近3,000呎的戶外都市農莊，打造綠系生活文化。

樂富廣場的都市農莊佔地約3,000呎，提供超過1,000個種植點，種植包括有機蔬果及香草等60種農作物，每年產量可達500公斤。由今年10月31日起，將舉辦「玩轉香草」的主題活動，與商戶合作，推出多款以香草為主題的新菜色，更會連續三個星期六及日，免費派發3,000份香草特製飲品及小食。

打卡免費派飲品小食　消費滿1,000元再送種植包+現金券
免費派發的香草特製飲品及小食，包括有營「茜」利檸檬梳打、清熱臭草珍珠奶茶、濃郁香茜雞蛋仔及香甜羅勒雞蛋仔。市民只要拍照並上載到社交媒體，並標註「樂富廣場」即可獲得一份。

消費者只要在活動期間，於換領日起計連續7日內，於樂富廣場以電子貨幣累積淨消費滿1,000元或以上，機印發票正本最少2張，並不可多於5張，即可免費參加都市農莊導賞團，獲得「迷你菜種植包」乙份及商戶現金券1張。

責任編輯：馬意文

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