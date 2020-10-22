全球空氣狀況報告 去年近50萬嬰兒因空氣污染夭折

空氣污染直接影響人體健康，問題多年來一直受各國關注。日前有報告指出，去年全球近五十萬名初生嬰兒，因為空氣污染需要夭折。

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美國健康影響研究所連同健康計量評估研究中心，分析新生嬰兒與空氣污染關係，並於日前發表全球空氣狀況報告。報告提到去年有近50萬新生嬰兒因為空氣污染而夭折，當中的三分之二是與室內的空氣污染，例如在室內使用木炭、動物糞便等劣質燃料煮食有關。

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孕婦吸入空氣污染物，亦會影響嬰兒在母體內的發育，有機會導致早產，器官不健全等狀況，大大提高夭折比率。

綜觀全球多個國家及地區，發展中國家問題較明顯，當中印度和非洲撒哈拉以南地區情況最嚴重。印度於去年有多達11.6萬萬名初生嬰兒於出生後一個月內死亡，而非洲地區數字更超過23萬。

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