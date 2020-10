【劉‧住保鮮期@iM網欄】童真幽默小插畫 笑着抗疫無有怕

Live well, love lots, and laugh often. 善待生活,熱愛一切,經常開懷大笑。我相信這是滋養生活和保持生命力的重要元素之一。

在新冠肺炎疫情下的日子裏,大家都經歷、學習和習慣新常態,甚麼在家工作(WFH)、網上購物、線上學習比比皆是。以往的生活日常來了一個乾坤大挪移,雖然口裏說不要氣餒,定能克服逆境等,但身體卻很誠實的累,試問有誰不渴望能早日脫下口罩,讓自己從那芬芳馥郁的口氣中釋放出來,大大力地呼吸那股人煙稠密的空氣呢?

這段期間,友人向筆者訴說一個令他感到懊惱的故事。話說某某外資機構,日常都將甚麼「同事的福祉,提升員工向心力,重視留住人材」等等洗腦訊息,一一掛在嘴邊,友人深信不疑。但在疫情肆虐下生意難做見真章,結果公司說要整合資源,年中便火速炒掉其中一大部門,比國泰事件發生得更快、更早、更急。現今社會複雜,表裡不一並不是甚麼新鮮事。 當時只好安慰友人要更加努力打拼,否則再管理不好業績,只有繼續壯士斷臂求出路。

但相反亦有很多有實力的好僱主,沒有裁員、減薪、放無薪假,還廣派防疫用品予員工,並讓他們分組輪流在家工作。若引用「吸引力法則」,不難發現優秀的企業往往都能夠吸引同樣高質的管理人。在好僱主公司工作的其中一位女高管,正是我的閨密。她一向都以優雅而不失幽默感、細心且有親和力見稱。最近,她親自作了一個完美的示範,用心繪畫了一系列充滿童真、創意、風趣、幽默又勵志的插畫為團隊打氣,主動關顧隊友們的心靈健康,亦為冷冰冰佈滿口罩團隊的辦公室增添溫暖感。首先我多謝她讓我與讀者們分享部份作品,每幅畫作的創意和誠意都是滿分的。當中我最喜歡的是「我頂」、「話之你」、「絕處逢生」、「不停有工開」、「瞓醒就乜事都冇」。每一幅都能簡單而生動地表達出幽默而勵志的訊息,在會心微笑之餘,根本就是心曠神怡,精神為之一振。

在這個沒完沒了的疫情期間,就讓這些充滿誠意的清新小品畫作,為大家供氧!記得善待生活,經常開懷大笑,熱愛人生啊!最後,如果讀者朋友有興趣每日都笑一笑,可以follow 我閨密高管的my IG @drawagoodday。

作者劉泳錡_簡介: 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管,在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金,離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康,提升心情和生活質素,有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

