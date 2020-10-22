【ET講股通】梁耀康︰沽貨抽新股（立即觀看）

港股今日走勢乏力，恒生指數收市微升31點，報24786點；國企指數微升7點，報10085點，主板成交金額1071億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指午後慢慢向上，主要靠金融股和澳門博彩股支撑，但走勢未算強，一度下試上升軌。

恒指走勢未來要留意︰

1.能否升穿頭肩底頸綫；

2.能否突破下降軌阻力。

兩者要看大陽燭加上大成交配合，否則暫時只宜留意上升軌。

保守策略︰用少少錢出來抽新股

事實上，中港美股均等待突破，充斥不明朗因素，如今晚美國大選辯論、下周五中全會等，故投資者抱觀望態度。

因此，梁耀康建議兩個策略，在保守策略上，可退少少錢出來抽新股，螞蟻集團市傳下周開始招股，與其他科技股相比，市盈率不算太貴，憧憬有上升空間；亦可以同時抽iBond。

第二策略︰留意市場輪動

第二個策略是留意市場輪動，資金由新經濟股流入舊經濟股，也可以說是流入估值較低殘、有估值復甦概念、過去較有名的股份，如內銀股和澳門博彩股。

澳門博彩股方面，金沙 （01928） 主席指10月EBITDA轉正，旅客慢慢回升，加上五中全會前夕，市場憧憬一些利好澳門政策，帶動澳門博彩股今日上升。短綫來說，如投機性買入金沙，要留意短期上升軌能否支持得住，如出現行業轉勢，今日或已是一個起動。

澳門博彩股、滙豐 值得留意

除澳門博彩股外，另一個選擇是滙豐 （00005） 。梁耀康表示，要留意滙豐與中方關係似有改善迹象，憧憬業績會否好轉，從而修復估值。 另外，滙豐擬在歐洲裁員，推動重組計劃。滙豐現時估值不高，梁耀康認為短期炒作估值是有潛力的，但中長綫持有保留。

個股方面，維達 （03331） 股價今日挫近16%，主因是業績遜預期，收入微跌，但經營溢利增長差過市場預期。不過，維達過去12個月市盈率在17倍左右，若股價再調整多些，或是吸納機會，因為消費用品股有長遠價值；若股價在20元邊樓下企穩，可考慮慢慢吸納。

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