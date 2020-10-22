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【內地熱話】貴州貧困縣斥資¥8,600萬建88米雕像 被斥「形象工程」

環球政經 20:44 2020/10/22

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被列為貧困縣的貴洲劍河縣被揭耗資8600多萬人民幣(約9,972萬港元)，建造88米高的巨型苗族女神雕像，被網民質疑是「形象工程」。但官方表示，並沒有濫用國家扶貧資金。

據內地「紅星新聞」報導指，2016年11月當地在清水江北岸開工，並隔年7月落成這座苗族女神「仰阿莎」雕像，還在同年12月獲世界紀錄認證機構頒發「世界最大苗族女神雕像」證書；雕像是一個圓形4層的建築，總高度為88米，而人物高66米，不锈鋼材質，基座高22米。

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黔東南苗族侗族自治洲劍河縣曾列為國家級貧困縣，並在今年3月剛脫貧。有網民批評當地政府大搞「形象工程」，指若將資金用於扶貧的話，脫貧時間或會更早。

該縣文體廣電旅遊局於周三(21號)通報指，這次雕塑建設是由縣內仰莎旅投公司通過自籌資金和銀行融資所行，經核實後，並沒有使用國家扶貧資金。

 

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責任編輯：潘曉豐

 

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