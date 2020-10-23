【裝修攻略@iM網欄】如何合理地節省裝修預算？

上篇提到裝修是豐儉由人的。為什麼這樣說的？以一張油壓地台床為例，造價可能是HK$15,000元。但買床架，再將床架下放箱子、圍好邊，其實外觀沒兩樣，造價可以是HK$1,500。使用上當然較不方便，但以此說明為什麼裝修可貴可平，應該足夠了。

當然，兩個極端之間也有其他選出的，例如購買固定大小的組合式積木地台，按自己空間需要，拼湊成地台床，就有可能做到又平又靚又合用了，唯一的缺點，只是要處理地台與牆身的罅位。

同樣道理，無論是牆身工程還是傢俬訂製，想大幅節省預算，只要付出相應的代價便可。這也是為什麼筆者常常強調：一切也在於你是否具備所需的施工、物料、建材知識，以及明白自己對收貨標準的彈性。這也是裝修學院的使命。

準備裝修時做足功課，提升知識，真係可以慳唔少！

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略@裝修學院校長Simon Tang的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！