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【軍用級平板】Samsung推出軍用級標準平板電腦　本月23日正式登場

科技 20:30 2020/10/22

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Samsung今日宣佈，即將在港推出一款具備三防規格的平板電腦Galaxy Tab Active 3，建議零售價為$3,888，將於本月23日正式上市。

三星電子（Samsung）今日宣佈，即將在港推出一款具備三防規格的平板電腦Galaxy Tab Active 3，建議零售價為$3,888，將於本月23日正式上市。

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Galaxy Tab Active 3承繼Galaxy Tab Active2堅固耐用的便携性設計，採用8吋TFT WUXGA顯示屏幕，並通過MIL-STD-810H軍用標準及具備IP68級抗水防塵，而屏幕擁有更高效性能，以及更高的觸控靈敏度，幫助專業人員（如醫療人員）及企業員工在極端環境和條件使用，同時提升工作效率和安全性，滿足現今企業更多元化的需要。

至於規格方面，Galaxy Tab Active 3配備Exynos 9810處理器，內建4GB RAM + 64GB ROM（支援高達1TB的MicroSD卡擴充儲存容量），加上支援高速的Wi-Fi 6連接，可以快速上載和下載大型檔案，即使用戶身處人多的地方，也可以確保擁有高速的網絡連接。另外，Galaxy Tab Active 3搭載1,300萬像主鏡頭及500萬像自拍鏡頭，可讓用戶拍下清晰照片或記錄文件，其裝置配備可更換的5,050mAh長效電池，即使電池耗盡也可即時更換。

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此外，隨機配備S Pen可讓用戶在戴著手套時亦能處理文件檔案，例如簽收文件等。S Pen亦配備IP68抗水防塵功能，於惡劣環境下亦無阻使用。

責任編輯：施雯雯

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