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南韓泡菜現短缺危機 極端天氣使白菜貴6成

環球社會熱點 18:48 2020/10/22

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南韓遭極端天氣影響，白菜的價格更飆升6成，恐令南韓泡菜出現短缺危機。

泡菜是南韓的傳統食物，在多個國家及地區也很受人們歡迎。但南韓今年夏季遭遇颱風等極端天氣，令製作泡菜的重要原料白菜產量大跌，白菜的價格更飆升6成，恐令南韓泡菜出現短缺危機。

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泡菜作為南韓人生活中不可或缺的一部分，南韓人每年共進食超過200萬噸泡菜。根據南韓政府的數據，約95%的南韓人每天食泡菜超過1次，更有超過60%的人一日三餐都進食泡菜。

但南韓於今年8月及9月，經歷多場颱風、水災及山泥傾瀉，不少種植白菜的農地都遭到摧毀。再加上今年的雨季特別長，導致秋季的白菜等農作物生長緩慢，白菜的產量遭受打擊。

南韓很多家庭通常於每年秋季，都會親自製作泡菜。但白菜的價格大幅升6成，這些家庭認為白菜的價格難以負擔，很難購買合理價格的白菜來製作泡菜。

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南韓最大泡菜生產商大象（Daesang）表示，白菜的短缺同樣波及企業生産，目前已暫停於網上銷售泡菜。另外有生産商表示，新冠肺炎疫情導致更多人留在家中食飯，公司正尋找替代的供應來源，以滿足民眾對泡菜的需求。

南韓農村經濟研究所研究員Kim Dajung表示，白菜對天氣變化特別敏感，如出現任何極端天氣，都會打擊白菜的產量。Kim Dajung又指，即使白菜價格目前有回穩的趨勢，但預計價格不確定性仍繼續存在至11月中。

責任編輯：鄭錦玲

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