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【2020稅貸戰】富邦1.28厘稅貸息膺殺價王 6行稅貸優惠大鬥法

即市財經 22:24 2020/10/22

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今年由6間銀行推出稅貸，息率介乎1.28厘至2.91厘，富邦以1.28厘為全城最低。

新一年度稅貸戰轉趨白熱化，暫有6間銀行推出稅務貸款，當中有5間已下調息率，僅招商永隆「平手」，今年最低息保持2.91厘，跟上年相同。如以行內的最低息率比併，相比往年，以富邦的劈幅最勁，今年推實際年利率1.28厘，較上年的2.32厘，驟削1.04厘，不僅創下全城最平息，更是迄今削幅最勁的業界，相比建行亞洲按年調低0.32厘，以及大新 （02356） 下調0.3厘多。

不過，業界預計，以本港通縮嚴重，政府剛公布9月份CPI數字，竟連續3個月罕現萎縮；失業率又惡化，如國泰 （00293） 剛呈史上最勁的大裁員等負面消息，遂料未出招的其它大小銀行，未必再猛打稅貸價格戰，鬥平搶客，以免影響信貸質素。

各銀行已推稅貸計劃條款，可按下圖觀看

  • 富邦銀行稅貸優惠
  • 大新銀行稅貸優惠
  • 花旗銀行稅貸優惠
  • 建行亞洲稅貸優惠
  • 滙豐銀行稅貸優惠
  • 招商永隆銀行稅貸優惠

專家亦提醒，銀行今年的借貸條款跟過往最平息或有不同，如最低借貸額，以及還款期有異，以至附加額外要求等，故消費者宜仔細比較具體條件。以今天正式推稅貸的滙豐為例，最優惠的稅貸實際年利率為2.02厘，以還款期12個月計，最低為2.29厘，但上年則是以6個月計。

專家籲息率以外 留意還款期長短

綜觀已搶攻稅貸商機的6行中，有半數最低息不足兩厘，包括富邦以1.28厘取代過往兩年的殺價王大新；大新減息後現為1.38厘，以及花旗的1.78厘。而龍頭滙豐以2.02厘訂價，屬中游水平，較建行亞洲最平2.18厘，以及招商永隆的2.91厘低。

上商執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉回應查詢說，該行的稅貸產品仍在計劃中，預計擬於11月正式推出稅貸；但拒評會否加入減價戰，只謂密切留意市況。

此外，倘以高薪族的大額借款計，舉貸款額100萬元，又攤長還款期至12個月計，富邦以1.36厘跑出，較大新的1.98厘低。可是，針對6個月還款期及借10萬元來看，大新稅貸息僅1.38厘；富邦卻為2.28厘。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 2020稅貸戰

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