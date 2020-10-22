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【無牆醫院@iM網欄】長者在疫情下不敢覆診，可以如何解決?

名人薈萃 20:28 2020/10/22

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新型冠狀病毒病疫情反覆，社區多處出現源頭不明個案，人心惶惶。年紀老邁的長期病患者因防疫物資短缺或居於「疫廈」等，不敢外出求診，病情可能受到影響。那打素外展復康事工的復康及護理服務正可幫助他們度過「疫」境。

以八十七歲的葉婆婆為例，她與九十歲丈夫和孫兒同住於「疫廈」。婆婆因腳部潰瘍而傷口受到感染，需要到普通科門診洗傷口，一星期三次，每次需用上半天的時間到診所門外排隊輪候，進行傷口護理。他們親眼目睹部份鄰居被安排遷出隔離，令婆婆和家人更擔心因頻頻出入診所而染上新冠肺炎。加上疫情剛開始時，防疫物資短缺，葉婆婆一家的口罩數量有限。雖然知道重用曾佩戴往診所的口罩會增加受感染風險，但在此困境下也無奈地要重用了。

疫情期間，那打素外展復康事工護士透過電話關顧得知婆婆的腳患復發，因而提供上門傷口護理服務，並派發防疫物資，教導兩老防感染措施等。婆婆便不用隔天出入診所或輪候，不需多次重用口罩，大大減低受感染的機會，亦令家人感到安心。

同樣因疫情而不敢到醫院接受治療的病者，還有珍婆婆。年屆八十三歲高齡的珍婆婆患有糖尿病、高血壓、心臟病等慢性疾病，去年更因糖尿病惡化而切除部份壞死的手指及腳趾，現時仍需要定期到醫院覆診和接受物理治療。疫情期間，珍婆婆出現低血壓、高血糖、胃口差等徵狀，但她堅拒入院接受治療，連覆診也不願意，因害怕受感染或被安排住院而家人不能探訪。

一直上門跟進珍婆婆復康情況的物理治療師留意到這情況，便轉介那打素團隊中的外展護士到訪，密切監察婆婆的血壓及身體狀況，並指導用藥、血糖控制及飲食調理等，又以電話及傳真跟專科門診部的醫護溝通，由醫生調較及處方藥物。在外展復康及護理團隊的協助下，珍婆婆足不出戶就得到適切的治療和照顧，其血壓及身體狀況也穩定下來。

其後那打素外展護士指導珍婆婆的家人相關藥物知識、處理低血壓的方法及控制飲食的重要，讓他們更有信心照顧婆婆，而婆婆也能健健康康、安心留在家中抗疫。

事實上，自今年初新型冠狀病毒病爆發，不少非緊急的預約皆要延期，上門復康及護理服務的需求確實有增無減。透過治療師上門提供物理治療、職業治療；護士則協助傷口處理、喉管更換、打針、健康監察及藥物諮詢等，協助病人在家抗疫，減低因外出覆診或住院而面對的感染風險。

病人獲贈口罩，並由那打素外展復康事工的護士指導怎樣預防新冠肺炎感染

外展護士到訪病人家中，為病人處理傷口及教授皮膚護理知識

定期監察血壓及身體狀況

作者_雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會簡介：

為實現「無牆醫院」精神，雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會主動走出醫院，進入社區為大家提供最專業、最準確的健康護理及復康資訊。

機構網站：https://www.nethersole.org.hk/

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