【新冠肺炎】東南亞生產廠房被逼關閉 英國冬季或面臨休閒服供求失衡

多國新冠疫情反覆。因應龐大的需求及全球衣服生產線受影響，英國將有機會面臨冬季運動及休閒服短缺問題。

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《英國衛報》報導，英國過去因為新冠肺炎實施封城令，在家工作改變一眾上班族的消費習慣，由往時多購傳統上班服，改為現在購買運動及休閒服。報導又引述一間時尚產業分析公司數據指，上月運動服裝總銷售，比去年同期上升一成七，並預計若果英國將實行第二次封城，需求將會進一步提高。

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另一方面，不少品牌正積極維持生產線能順利製作衣服。但有零售商表示，他們的生產廠房設於孟加拉、越南、泰國等東南亞地區，由於當地政府以控制病毒擴散為由關閉廠房，所以秋冬的採購及製作將會受影響，冬季運動及休閒服有機會出現短缺，預期至2021年春季，供應都未必能恢復到正常水平。

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