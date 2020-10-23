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【情緒有得傾@iM網欄】讓我們一起 向濕疹Say NO！

名人薈萃 10:02 2020/10/23

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香港兒童濕疹比例偏高

濕疹是一種常見的皮膚病，西醫稱它為過敏性皮炎。香港過敏協會的研究指出在香港每五個人中就有一個在不同時期患有濕疹。在兒科皮膚中更為常見，全球有15-20％的兒童受影響，而香港數字更加高達30％，約有超過16萬名014歲的兒童患有濕疹。患有濕疹的兒童因為睡眠質素偏低、容易疲倦，也容易受情緒困擾。家長擔任照顧者的角色亦承受不少壓力。

引致濕疹的幾個成因

濕疹似乎沒有一個特定的成因，一般來說是皮膚會對某類物質比較敏感，可以是環境或食物的致敏原刺激而引致病發。曾經是一種不治之症，但是近年的醫學已發展至針對性的脫敏療程，有望根治濕疹。詳細的資料可以在網上搜尋，所以不打算在此詳述。但更重要的一個因素，就是這種皮膚病原來是免疫系統失調所引發，究竟什麼是免疫系統失調呢？

免疫系統就像身體裏的保安去對抗外來敵人如病菌，但當他們過於熱心，反而對身體帶來負面影響。正如我們的抗疫態度一樣：維持基本的衛生習慣本來是好的，但若不慎「過火」了，會令自己長期處於神經緊張狀態，以致皮質醇偏高，反而抑制了自身的免疫能力而導致更多疾病！不得不順帶一提，皮質醇過高會加速老化，而更年期女性的骨質流失和更高的脊椎骨折發生率也與此有關。所以中年女性更加有誘因去保持心境平和

持續有效抗敏小貼士

這樣說來，對於濕疹患者或推演至過敏症患者、甚至是一般人而言，如何讓免疫系統保持在良好狀況倒是一個重要的課題。對青年和成年人來說，無非是飲食均衡、多做運動、充足睡眠和保持心境開朗；若患者是自己年幼的子女，作為父母除了提供適當的照顧外，就必須更加留意自身的心理狀況。病毒固然令我們恐懼和焦慮，但同時病毒和焦慮也有一個共通點──他們都是有傳染性的！一般父母也許曾遇上這種處境，就是晚上十時孩子還未把明天要測驗的科目溫習妥當，心裏著急，當下訓斥孩子不好好預備、連累大家如熱鍋上的螞蟻。一些孩子可能哭了，一些會呆若木雞……不管什麼反應，他們的焦慮指數應該是原本的二次方，因為把父或母的焦慮也不自覺地加進去。

事實上，兒童的情緒、行為、甚至是學習問題，往往和父母的情緒息息相關。所以筆者認為，針對自己或是子女的濕疹等症狀，不妨考慮先調理好自己的身心靈；留意基本的飲食和作息是否有序，再仔細察看外在環境轉變為自己帶來的壓力，也可以因此而影響日常的作息。當自己能夠多留意環境與情緒的互相影響，也許能夠更釋懷面對人生不同的起伏。

作者_小明簡介：
小明是一位家庭治療師，對精神健康這課題一直有看法。眼見香港近年的動盪， 終於決心放下高薪厚職和跨國企業管理層的虛榮，自立門戶。運用博域家庭系統理論為個人及夫婦提供輔導服務。現為國際社家庭學院的教學團隊，定期開辦課程和工作坊。

作者電郵：janis.you@gmail.com

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撰文 : 小明

欄名 : 情緒有得傾

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