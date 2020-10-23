【情緒有得傾@iM網欄】讓我們一起 向濕疹Say NO！

香港兒童濕疹比例偏高

濕疹是一種常見的皮膚病，西醫稱它為過敏性皮炎。香港過敏協會的研究指出在香港每五個人中，就有一個在不同時期患有濕疹。在兒科皮膚中更為常見，全球有15-20％的兒童受影響，而香港數字更加高達30％，約有超過16萬名0至14歲的兒童患有濕疹。患有濕疹的兒童因為睡眠質素偏低、容易疲倦，也容易受情緒困擾。家長擔任照顧者的角色亦承受不少壓力。

引致濕疹的幾個成因

濕疹似乎沒有一個特定的成因，一般來說是皮膚會對某類物質比較敏感，可以是環境或食物的致敏原刺激而引致病發。曾經是一種不治之症，但是近年的醫學已發展至針對性的脫敏療程，有望根治濕疹。詳細的資料可以在網上搜尋，所以不打算在此詳述。但更重要的一個因素，就是這種皮膚病原來是免疫系統失調所引發，究竟什麼是免疫系統失調呢？

免疫系統就像身體裏的保安去對抗外來敵人如病菌，但當他們過於熱心，反而對身體帶來負面影響。正如我們的抗疫態度一樣：維持基本的衛生習慣本來是好的，但若不慎「過火」了，會令自己長期處於神經緊張狀態，以致皮質醇偏高，反而抑制了自身的免疫能力而導致更多疾病！不得不順帶一提，皮質醇過高會加速老化，而更年期女性的骨質流失和更高的脊椎骨折發生率也與此有關。所以中年女性更加有誘因去保持心境平和！

持續有效抗敏小貼士

這樣說來，對於濕疹患者或推演至過敏症患者、甚至是一般人而言，如何讓免疫系統保持在良好狀況倒是一個重要的課題。對青年和成年人來說，無非是飲食均衡、多做運動、充足睡眠和保持心境開朗；若患者是自己年幼的子女，作為父母除了提供適當的照顧外，就必須更加留意自身的心理狀況。病毒固然令我們恐懼和焦慮，但同時病毒和焦慮也有一個共通點──他們都是有傳染性的！一般父母也許曾遇上這種處境，就是晚上十時孩子還未把明天要測驗的科目溫習妥當，心裏著急，當下訓斥孩子不好好預備、連累大家如熱鍋上的螞蟻。一些孩子可能哭了，一些會呆若木雞……不管什麼反應，他們的焦慮指數應該是原本的二次方，因為把父或母的焦慮也不自覺地加進去。

事實上，兒童的情緒、行為、甚至是學習問題，往往和父母的情緒息息相關。所以筆者認為，針對自己或是子女的濕疹等症狀，不妨考慮先調理好自己的身心靈；留意基本的飲食和作息是否有序，再仔細察看外在環境轉變為自己帶來的壓力，也可以因此而影響日常的作息。當自己能夠多留意環境與情緒的互相影響，也許能夠更釋懷面對人生不同的起伏。

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