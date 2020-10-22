【螞蟻IPO】螞蟻集團A股入場費或高達3.5萬元　咁螞蟻H股入場費是？？？

關於螞蟻集團IPO的消息每天都絡繹不絕，而投資者最期待的，相信莫過於其入場費是多少，但現在還未落實，大家都只是估估下。不過，就有市場消息指，估算螞蟻集團最新傳出的估值目標出爐3,800億至4,610億美元計算，其A股IPO入場費或將高達3.5萬港元。

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上周市傳螞蟻集團目標估值2,800億美元，較最早期傳出的2500億美元高，但今日瑞信發表的最新研報卻推測就推算，螞蟻集團目標估值應達3,800億至4,610億美元。

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到底H股的入場費又會是多少？除非官方公布，否則確實難以預計，但肯定的是，若觀乎A股入場費的格價，相信H股也有一定的金額。當刻香港歷來上市最貴的新股入場費是再鼎醫藥（09688），高達3.27萬元，且看螞蟻集團會否連這個最高入場費紀錄也要打破。

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記者：張以正