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【無限5G數據】1O1O夥Microsoft香港合作　5G科技助企業應對新常態

科技 18:29 2020/10/22

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香港電訊（06824）旗下1O1O，就與Microsoft香港宣佈最新合作計劃，將為已選購1O1O特選5G智能手機計劃的企業客戶提供5G無限數據。

新冠肺炎疫情反覆，隨時準備再次在家工作，中小企數碼轉型持續，今日（22日）香港電訊（06823）1O1O就與Microsoft香港宣佈最新合作計劃，由2020年10月23日起，企業客戶只需選購1O1O特選5G智能手機企業服務計劃及M365套件的授權，即可享Microsoft 365（M365）雲端應用的無限數據使用量。

疫情下，大中小型企業開始適應新工作模式，並對虛擬會議、線上文件共享以及共同編輯等遙距協作需求急速上升，相關的網絡安全重要性亦不容忽視。M365雲端功能，可滿足需求，同時提升生產力及工作效率，無縫連接個人電腦、平板電腦及流動電話。是次合作，將為已選購1O1O特選5G智能手機計劃的企業客戶提供5G無限數據。

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據了解，客戶可透過M365套件的授權，任用Microsoft Outlook、OneDrive、Teams及Exchange等M365的應用程式，包括Office 365 Advanced Threat Protection（ATP）功能，以助客戶對抗垃圾郵件、惡意程式、病毒、「網絡釣魚」、惡意鏈結等網上威脅。

由2020年10月23日起，企業客戶只需選購1O1O特選5G智能手機企業服務計劃及M365套件的授權，即可享Microsoft 365（M365）雲端應用的無限數據使用量。（資料圖片）

香港電訊的5G網絡覆蓋全港6條主要港鐵線、超過50個港鐵站，並已部署專屬頻譜及設備提供5G服務，確保乘客在大堂、月台及車廂內進行協作及瀏覽互聯網時，盡享高速5G服務。

>>>【加密貨幣】PayPal 明年起接受加密貨幣支付　

責任編輯：李彥煒

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