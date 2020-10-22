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【美股焦點】Snap受惠廣告收入股價升三成　此四股預計同樣受惠

股樓投資 18:24 2020/10/22

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Snap周二（20日）公布第三季業績，錄得每股盈利（EPS）增長0.01美元，比市場原本預期蝕0.05美元為佳，主要受惠於廣告收入回復強勁增長，帶動公司股價在周三（21日）上升28.5%。

美司法部向Google開刀，母公司Alphabet竟然可以受惠?【下一頁

Snap業務總監Jeremi Gorman周二指，Snap在廣告市場看到正面動力，包括品牌廣告業務，令Snap廣告收入大增52%。德銀同日便發表報告指，Snap的業績暗示網絡廣告業務將盤滿缽滿，報告又指Snap業務對網絡廣告企業來說是好開始，尤其Snap指品牌廣告收入大增，利好品牌廣告比重較大的Twitter。

除了Twitter外，Pinterest、Google母公司Alphabet及Facebook也是以廣告收入為核心的科技企業，它們周三股價便分別上升8.96%、2.25%及4.17%，高盛更加將Pinterest的投資評級由「中立」上調至「買入」。

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撰文 : 林展鋒

Twitter Pinterest 品牌 Alphabet Google 買入 Facebook 美元 廣告 每股盈利

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