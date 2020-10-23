【美國大選】總統辯論結束 特朗普：拜登奧巴馬辦事不力 我才競選總統

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新型冠狀肺炎全球疫情（10月23日 時間11:00）
美國大選11月3日舉行在即，最後一場總統辯論結束。美國總統特朗普與民主黨總統候選人拜登再度交鋒，除了新冠肺炎疫情，拜登近日被爆的醜聞亦成為今場總統辯論的重點。另外，今場總統辯論會「熄咪」，以確保特朗普與拜登不會再出現「疊聲」的情況。
以下為現場情況：
10：38 最後一場總統辯論結束
10：37 拜登則指「不論你投我與否，我也是代表你們的總統」。拜登又指，會帶動經濟增長，應對種族主義，並以「清潔能源」推動經濟發展，從而創造新的就業機會。
10：35 特朗普指，「我們必須令美國如在疫情爆發前一樣完全成功，我們正在走向成功之路」
10：34 主持向特朗普、拜登問及：想像一下，今日是你就職典禮日，你會對沒有投票支持你的美國人的說甚麼？
10：33 二人就領導能力（Leadership）發言
10：25 拜登又指，對抗氣候變化製造機會，並辯稱其2萬億美元清潔能源計劃，能創造就業機會。
10：23 特朗普談及美國退出《巴黎氣候協定》的決定，並指中國與俄羅斯污染環境，又指美國已減少溫室氣體排放
10：22 二人就氣候變化（Climate Change）發言
10：18 特朗普又形容自己，是「在場上最不具種族主義的人」（the least racist person in this room）
10：14 特朗普對拜登指，若不是拜登與奧巴馬做得不好，他不會參選上屆總統大選
10：08 辯論主題轉向美國種族問題（Race in America），拜登形容，特朗普是現代其中一位最具種族主義的總統
10：02 拜登被問及，是否認為現在是提高最低工資的合適時機。拜登指，是的。
10：00 特朗普指，其新冠疫情救濟方案未能通過，主因是眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）不想其通過
09：52 二人又就醫保作辯論。拜登指，醫保是一項權利，而不是特權，拜登指其醫保計劃將拯救民眾的生命，並為民眾提供醫療保健的機會。
拜登承諾擴大奧巴馬醫保 特朗普則想推翻 【下一頁】
09：50 二人就美國家庭（American Families）發言
09：45 拜登批評特朗普，透過與金正恩會面承認北韓「正當性」，指特朗普與「惡棍」做朋友；特朗普則借機嘲笑奧巴馬（Barack Obama），指金正恩卻不願與奧巴馬會面，因為他不喜歡奧巴馬。
拜登：特朗普與金正恩會面是與暴徒結伴 【下一頁】
09：42 二人就北韓問題發言
09：40 拜登指自己兒子沒有在中國賺取金錢，又指自己兒子在海外的交易並沒有「不道德」（unethical）
09：33 特朗普指自己預付了數千萬美元的稅款，又指自己沒有從中國、烏克蘭上獲得金錢，但拜登有
09：30 拜登攻擊特朗普稅務紀錄，指他沒有交足稅
09：29 拜登指，「我一生人中沒有從外國收取過一分錢」（I have not taken a penny from any foreign source in my life）。拜登又提及，特朗普以公司名義於中國持有銀行賬戶，並未作出申報，過往更在中國繳交近19萬美元的稅款。
09：29 特朗普攻擊拜登醜聞，即拜登兒子借拜登當時在副總統的權位，於烏克蘭謀取利益
拜登避談兒子醜聞「我及特朗普的家庭不是重點」 【下一頁】
09：28 拜登指，俄羅斯、中國、伊朗干預美國大選，是需要付上代價
09：26 辯論主題轉向國家安全
09：25 拜登稱特朗普早知新冠疫情有多危險，但不向公眾公布
09：20 特朗普、拜登就重開國家發表意見
特朗普斥對手將封鎖國家 拜登：只封鎖病毒 【下一頁】
09：19 主持人問特朗普此前為何形容福西（Anthony Fauci）是一場災難（disaster），又指他是「白痴」（idiots），特朗普指福西早前曾指不用佩戴口罩，又稱福西是民主黨人。
09：16 特朗普再把新冠疫情歸咎於中國，又指幸好自己向中國封關，但拜登卻不支持中國封關，更形容這是種族歧視
特朗普強調：
「我會承擔全部責任，但（病毒）來到美國不是我的錯，是中國的錯。」
特朗普：我對疫情負全責 但這是中國的錯 【下一頁】
09：12 拜登再指特朗普在抗疫上沒有「明確計劃」（clear plan），形容美國因疫情，會面對「黑暗的冬季」（dark winter）
更多二人就抗疫上的爭辯，可看【下一頁】
09：11 主持人問特朗普是否可保證，在未來數周有新冠疫苗，特朗普回應指不能保證，但相信年底前可出現
09：09 拜登指特朗普在抗疫上沒有計劃，倘由他上台，他會確保所有人佩戴口罩，會確保有計劃應對疫情危機
09：08 主持人向拜登問及，如何帶領美國應對疫情危機
09：07 特朗普回應指，自己在抗疫上有自身經驗，又指疫苗已準備好在數周後推出
09：06 主持人向特朗普問及，如何帶領美國應對疫情危機
09：05 主持人簡介辯論分為6個環節，每個環節為15分鐘，候選人將就6大議題辯論，分別是：
09：04 辯論正式開始，特朗普與拜登均沒有戴上口罩
08：50 拜登已抵達辯論現場
08：44 特朗普已抵達辯論現場
08：33 特朗普在出席總統辯論前，已接受新冠肺炎檢測，結果呈陰性
周五最後一場總統辯論 特朗普勢狙擊拜登醜聞 【下一頁】
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責任編輯：林嘉莉