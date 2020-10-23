【美國大選】尾場總統辯論展開 特朗普再與拜登交鋒（不斷更新、附直播連結）

美國大選11月3日舉行在即，最後一場總統辯論正展開。美國總統特朗普與民主黨總統候選人拜登再度交鋒，除了新冠肺炎疫情等熱門議題，拜登近日被爆的醜聞，相信會被特朗普不斷狙擊。另外，今場總統辯論會「熄咪」，以確保特朗普與拜登不會再出現「疊聲」的情況。

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以下為現場情況：

09：42 二人就北韓問題發言

09：40 拜登指自己兒子沒有在中國賺取金錢，又指自己兒子在海外的交易並沒有「不道德」（unethical）

09：33 特朗普指自己預付了數千萬美元的稅款，又指自己沒有從中國、烏克蘭上獲得金錢，但拜登有

09：30 拜登攻擊特朗普稅務紀錄，指他沒有交足稅

09：29 拜登指，「我一生人中沒有從外國收取過一分錢」（I have not taken a penny from any foreign source in my life）

09：29 特朗普攻擊拜登醜聞，即拜登兒子借拜登當時在副總統的權位，於烏克蘭謀取利益

09：28 拜登指，俄羅斯、中國、伊朗干預美國大選，是需要付上代價

09：26 辯論主題轉向國家安全

09：25 拜登稱特朗普早知新冠疫情有多危險，但不向公眾公布

09：20 特朗普、拜登就重開國家發表意見

特朗普斥對手將封鎖國家 拜登：只封鎖病毒 【下一頁】

09：19 主持人問特朗普此前為何形容福西（Anthony Fauci）是一場災難（disaster），又指他是「白痴」（idiots），特朗普指福西早前曾指不用佩戴口罩，又稱福西是民主黨人。

09：16 特朗普再把新冠疫情歸咎於中國，又指幸好自己向中國封關，但拜登卻不支持中國封關，更形容這是種族歧視

特朗普強調：

「我會承擔全部責任，但（病毒）來到美國不是我的錯，是中國的錯。」

09：12 拜登再指特朗普在抗疫上沒有「明確計劃」（clear plan），形容美國因疫情，會面對「黑暗的冬季」（dark winter）

更多二人就抗疫上的爭辯，可看【下一頁】

09：11 主持人問特朗普是否可保證，在未來數周有新冠疫苗，特朗普回應指不能保證，但相信年底前可出現

09：09 拜登指特朗普在抗疫上沒有計劃，倘由他上台，他會確保所有人佩戴口罩，會確保有計劃應對疫情危機

09：08 主持人向拜登問及，如何帶領美國應對疫情危機

09：07 特朗普回應指，自己在抗疫上有自身經驗，又指疫苗已準備好在數周後推出

09：06 主持人向特朗普問及，如何帶領美國應對疫情危機

09：05 主持人簡介辯論分為6個環節，每個環節為15分鐘，候選人將就6大議題辯論，分別是：

疫情應對 （fighting COVID-19）

美國家庭價值（American Families）

美國種族問題（Race in America）

氣候變化（Climate Change）

國家安全（National Security）

領導能力（Leadership）

09：04 辯論正式開始，特朗普與拜登均沒有戴上口罩

08：50 拜登已抵達辯論現場

08：44 特朗普已抵達辯論現場

08：33 特朗普在出席總統辯論前，已接受新冠肺炎檢測，結果呈陰性

周五最後一場總統辯論 特朗普勢狙擊拜登醜聞 【下一頁】

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責任編輯：林嘉莉