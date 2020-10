【美國大選】尾場總統辯論展開 特朗普再與拜登交鋒（不斷更新、附直播連結）

美國大選11月3日舉行在即,最後一場總統辯論正展開。美國總統特朗普與民主黨總統候選人拜登再度交鋒,除了新冠肺炎疫情等熱門議題,拜登近日被爆的醜聞,相信會被特朗普不斷狙擊。另外,今場總統辯論會「熄咪」,以確保特朗普與拜登不會再出現「疊聲」的情況。

按此觀看直播

以下為現場情況:

09:42 二人就北韓問題發言

09:40 拜登指自己兒子沒有在中國賺取金錢,又指自己兒子在海外的交易並沒有「不道德」(unethical)

09:33 特朗普指自己預付了數千萬美元的稅款,又指自己沒有從中國、烏克蘭上獲得金錢,但拜登有

09:30 拜登攻擊特朗普稅務紀錄,指他沒有交足稅

09:29 拜登指,「我一生人中沒有從外國收取過一分錢」(I have not taken a penny from any foreign source in my life)

09:29 特朗普攻擊拜登醜聞,即拜登兒子借拜登當時在副總統的權位,於烏克蘭謀取利益

09:28 拜登指,俄羅斯、中國、伊朗干預美國大選,是需要付上代價

09:26 辯論主題轉向國家安全

09:25 拜登稱特朗普早知新冠疫情有多危險,但不向公眾公布

09:20 特朗普、拜登就重開國家發表意見

特朗普斥對手將封鎖國家 拜登:只封鎖病毒 【下一頁】

09:19 主持人問特朗普此前為何形容福西(Anthony Fauci)是一場災難(disaster),又指他是「白痴」(idiots),特朗普指福西早前曾指不用佩戴口罩,又稱福西是民主黨人。

09:16 特朗普再把新冠疫情歸咎於中國,又指幸好自己向中國封關,但拜登卻不支持中國封關,更形容這是種族歧視

特朗普強調:

「我會承擔全部責任,但(病毒)來到美國不是我的錯,是中國的錯。」

09:12 拜登再指特朗普在抗疫上沒有「明確計劃」(clear plan),形容美國因疫情,會面對「黑暗的冬季」(dark winter)

更多二人就抗疫上的爭辯,可看【下一頁】

09:11 主持人問特朗普是否可保證,在未來數周有新冠疫苗,特朗普回應指不能保證,但相信年底前可出現

09:09 拜登指特朗普在抗疫上沒有計劃,倘由他上台,他會確保所有人佩戴口罩,會確保有計劃應對疫情危機

09:08 主持人向拜登問及,如何帶領美國應對疫情危機

09:07 特朗普回應指,自己在抗疫上有自身經驗,又指疫苗已準備好在數周後推出

09:06 主持人向特朗普問及,如何帶領美國應對疫情危機

09:05 主持人簡介辯論分為6個環節,每個環節為15分鐘,候選人將就6大議題辯論,分別是:

疫情應對 (fighting COVID-19)

美國家庭價值(American Families)

美國種族問題(Race in America)

氣候變化(Climate Change)

國家安全(National Security)

領導能力(Leadership)

09:04 辯論正式開始,特朗普與拜登均沒有戴上口罩

08:50 拜登已抵達辯論現場

08:44 特朗普已抵達辯論現場

08:33 特朗普在出席總統辯論前,已接受新冠肺炎檢測,結果呈陰性

周五最後一場總統辯論 特朗普勢狙擊拜登醜聞 【下一頁】

緊貼「美國大選」選情及影響,登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯:林嘉莉