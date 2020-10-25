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【優惠預告】新城市廣場11月感謝祭率先睇　萬件半價貨品兼送Apple、Dyson產品（附優惠一覽）

商業 12:00 2020/10/25

分享：

新城市廣場舉行「JUST BUY WEEKS感謝祭」，將於下月聯同場內商戶推出超震撼優惠，有逾萬買一送一或半價發售精選商戶貨品。有多個美妝、 時尚服飾及潮流運動品牌，更以低至2折發售。

【信和商場優惠】信和商場推網上購劵平台　兼每日Facebook直播推低至24折產品（附優惠一覽）

「新城市廣場JUST BUY WEEKS感謝祭」將於11月6日至1月3日舉行，有過萬件買一送一或半價發售的貨品。Tom Ford Beauty、ESTÉE LAUDER、Jo Malone London、Fresh、innisfree、su:m37°、The history of Whoo、FILA、Adidas等品牌產品低至2折。

多個人氣美妝、時尚服飾及潮流運動品牌低至2折發售。

商場更同時推出多項回贈推廣，包括即抽即中抽獎，送出超過港幣百萬元獎品，有機會贏取Dyson Supersonic 風筒、吸塵機、Apple iPhone 11Pro及Apple Watch 6等潮物，以及消費換取高達$1,200商場現金禮券。現金禮券可與JUST BUY WEEKS參與商户優惠同步使用，盡享折上折優惠。

有機會贏取Dyson Supersonic 風筒、吸塵機及Apple產品。

除了減價期間的優惠吸睛外，「JUST BUY WEEKS」更為The Point by SHKP 會員特設限定早鳥賞，以100會員積分換領10倍積分通行證。於JUST BUY WEEKS「折」慶期間消費即可有機會獲得高達30,000積分，輕鬆換取更多心水禮品。商場亦特設「每周消費王」獎賞，每周頭三位最高消費會員，即可有機會贏取最新型號Apple Watch或更多現金券獎賞。

【慳錢有方】Mira Place限時快閃優惠　100%回贈適用於Donki、GU、無印良品

【零售寒冬】海港城疫市簽71間新租戶　吸國際品牌谷本地消費？

責任編輯：葉泳珊

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