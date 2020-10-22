【五中全會】大摩：十四五規劃將圍繞兩大關鍵詞：生產率和自主化

▲ 大摩認為，「十四五」5%增長目標較合理，而中國年均增速需要達到4.5%，中國才能達成2025年成為高收入國家。

五中全會將於下周一至四（10月26至29日）召開，摩根士丹利預期，「十四五規劃」將圍繞兩個關鍵詞：生產率和自主化，預期中央會在五大層面發力：城市化2.0，對外開放產業鏈，科技自主化，減低碳排放，和人民幣國際化。

大摩指，隨中國經濟復甦步入正軌，相信面對長期結構性挑戰、地緣政治局勢緊張、人口減少及疫情下經濟低迷的大環境下，中國將致力於保持強勁的生產力增長，並提高自給自足能力。

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「中國正積極推動內循環，有關策略將以本土市場為主體，吸引外資進入中國市場，以持續提升價值鏈。」

大摩稱，中國在策略上的變化，意味未來政策會更聚焦於（1）內需市場結構性增長及（2）市場進一步開放，預期城鎮化2.0會加快，經濟開放、科技自主化及人民幣國際化也會深化。中央上月提出長遠碳中和目標後，預期減低碳排放也將成中央新重點。

按照慣例，十四五（2021至2025年）經濟增長目標將於明年3月時公布，市場預期中國經濟增長目標介乎5%至5.5%。大摩認為，5%增長目標較合理，而中國年均增速需要達到4.5%，中國才能達成2025年成為高收入國家。

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編輯：陳韻妍