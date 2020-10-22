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日本周刊「最強英雄角色」排名 《鬼滅之刃》有無份?

環球政經 17:55 2020/10/22

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日本最大型排行網站《Goo Ranking》日前公布平成年間《週刊少年 JUMP》「最強英雄角色」排行榜。紅遍全球的《海賊王》(ONE PIECE)主角路飛勇奪第一名。

蘋果威脅禁遊戲開發權　微軟發聲明撐Epic Games下一頁

《海賊王》自1997年7月在《週刊少年 JUMP》連載，一直深受廣大漫畫迷歡迎，長期佔據連載漫畫人氣榜的第一名，漫畫先後被翻譯成多個語言，至今累計發行量超過 4.7 億冊。其後又衍生出多個媒體作品，包括電視動畫、大電影、電子遊戲等，奪得此殊榮可謂實至名歸。往後順序為《暗殺教室》殺老師及《銀魂》坂田銀時。

任天堂被黑客入侵 《孖寶賽車》等經典遊戲原始碼流出下一頁

今年異軍突起的《鬼滅之刃》，主角竈門炭治郎則排名第四。《鬼滅之刃》自2016年開始，至本年中結束連載。2019年獲Oricon選為日本最暢銷漫畫。上周上映的劇場版電影更破日本票房紀錄，上映3日票房達46億日圓(折合約3.36億港元)。

為香港人熟悉的《火影忍者》(NARUTO) 漩渦鳴人、《死亡筆記》夜神月、《網球王子》越前龍馬亦榜上有名。

 

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撰文 : 林展鋒

遊戲 電影 媒體 海賊王 One Piece 日本

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