【玄人‧峰語@iM網欄】「大富由天，小富由儉」　五行搵工法門的真義　

一個人的財緣，以我的經驗，是天定的，你是億萬富豪，無論你點擋都擋不了；反之，你是財緣薄的人，即使你多幸勤工作，也不能擠身富豪之列，這正是「大富由天，小富由儉」的道理。當然，除非本身的命格真的很差，我相信性格及努力是可以改善命運，因此財緣薄的人，亦可以用別的方法招財。



坊間的招財方法很多，有訴諸「超自然」力量，我自問不諳此道，而且世上沒有免費午餐，有借一定有還。 此外，訴諸風水是另一途徑，例如在所住或工作的地方財位擺下趨財擺設。但要留意是人的財緣始終受制命與運，如果命與運欠佳，風水佈局亦只可趨一時三刻的財。



我認為，無論用什麼方法去趨財，都是一種輔助工具，要將工具發揮得宜，仍要配合個人本身的發揮，還原基本步，都是要看「用神」，如果一個人能夠發自己的用神，求財自然事半功倍。求財離不開工作，很多人批八字，師傅們跟你說你「五行欠金」或用神是金，那便最好是從事金融業(如銀行，五金，股票)，但以我多年的相命經驗，可以大膽地說此方法幫助找工作是錯的。舉例言之，銀行屬金，如果你在銀行當一個櫃位員，會賺到大錢嗎？當然不會，原因是行業內每一個崗位，都有其五行屬性，銀行整個行業屬金，但櫃位員絕對不是了。



筆者以用神幫人定位尋找前途，不單是看五行，還要看五行在命局中的對命主產生的化學作用。舉例而言，以三個人五行屬性作比較為例：一個屬水的人，見金就是印星(即貴人星，因為金生水)；另一個屬木的人，見金就是官、殺(因為金是剋木)；第三個人是屬土，見金就是食神、傷官(即智慧星及下屬星，因為土生金)。假設三個人的用神都是金，難道三個人都是適合當金融工作嗎？答案當然不是。



第一個人見金為印星，此人一生會多遇貴人，所以適合從事在大公司工作從事管理工作，又或者可以做賺佣金的推銷員，因此得到貴人扶持，通常是不用付出什麼勞力都有不錯的收獲。如果他選擇當後勤支援工作，當然可以做得非常舒適，但收獲事倍功半。

第二個人見金為官或為殺，最好是當官、公務員或做一些有規律的工作（如教師、營運管理等），因為此類人性格都是較有原則，規行矩步，做一些按本旨辦事的工作最為佳。

第三個人屬土的人如用神為金 此類人最為聰明，腦筋轉數極快。用食、傷者會產生兩種格局：一是「食傷生財」、一是「食神制殺」。前者是做生意的人才，一來轉數快「度計」搵錢，二來食、傷為用主下屬得力，下屬可幫自己搵錢。又或者，此類人從事投資最為適合，我眼見不少財經界賺錢最多的人，都屬此類。如果是後者，腦筋度計不是用來賺錢，而是用來解決問題、煩惱，此類人當他人軍師、老闆左右手、會計及律師等行業，都可以賺很多的錢。



五行揀工作，真義就是如此。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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